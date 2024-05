Reprodução/Ibama Vistoria do Ibama em loja da Cobasi em Porto Alegre

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) , em conjunto com a Polícia Civil e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul , realizou uma vistoria na loja da Cobasi de Porto Alegre em que vários animais morreram por causa das enchentes . Um vídeo da ação foi divulgado nas redes sociais.

Na loja da Cobasi, localizada em um subsolo da capita gaúcha, os animais ficaram presos em gaiolas durante as cheias que alagou a loga. Segundo o Ibama, todos os animais morreram, entre pássaros e roedores. Por causa disso, o órgão do governo federal lavrou duas notificações à empresa. Nesta quinta-feira (23), será realizada nova vistoria para a contagem dos animais mortos.





A Cobasi, em nota oficial, expressou profundo pesar pelo ocorrido, destacando que seus funcionários seguiram todas as orientações de segurança e deixaram a loja conforme as instruções das autoridades locais diante do avanço das enchentes.

Especialistas ressaltam a importância de medidas preventivas e de contingência para lidar com situações climáticas extremas, visando sempre a proteção e o bem-estar dos animais sob os cuidados da empresa.

Veja a nota da empresa abaixo:

A loja Cobasi Praia de Belas teve de ser deixada de forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades locais. Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência ate o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve. Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água. É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local. A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o país, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp