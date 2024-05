Reprodução: Flipar Nesta sexta-feira (10/05), a TV Globo mostrou imagens impressionantes de um "cemitério de carros" em Eldorado do Sul, na Região na Metropolitana de Porto Alegre.





Nesta sexta-feira (17), um incidente na unidade da Cobasi em um shopping de Porto Alegre gerou comoção. A empresa lamentou o falecimento de todos os animais presentes na loja do bairro Praia de Belas. Diversas espécies, incluindo aves, peixes e roedores, foram afetadas pela situação.

O cenário se revelou desafiador, pois a loja, localizada no subsolo, próximo ao estacionamento, ficou completamente inundada devido às chuvas intensas que atingiram a região. A água invadiu as instalações de forma rápida e não foi possível resgatar os animais a tempo.

A Cobasi, em nota oficial, expressou profundo pesar pelo ocorrido, destacando que seus funcionários seguiram todas as orientações de segurança e deixaram a loja conforme as instruções das autoridades locais diante do avanço das enchentes.

Especialistas ressaltam a importância de medidas preventivas e de contingência para lidar com situações climáticas extremas, visando sempre a proteção e o bem-estar dos animais sob os cuidados da empresa.

Veja a nota da empresa abaixo:

A loja Cobasi Praia de Belas teve de ser deixada de forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades locais. Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência ate o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve. Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água. É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local. A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o país, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar.