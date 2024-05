Reprodução/Facebook Mulher beija boca de cobra peçonhenta e gera revolta na web





Um vídeo chamou atenção nas redes sociais ao exibir uma cena inusitada na última terça-feira (14): uma mulher beijando uma cobra-rei, uma das espécies mais venenosas do mundo. No registro, a mulher se aproxima do réptil e o beija duas vezes consecutivas, primeiro na cabeça e depois na boca.

A reação da maioria dos internautas foi de crítica à filmagem, considerando a atitude da mulher como desnecessária. Além disso, surgiram preocupações sobre o bem-estar do animal.

Um internauta destacou a periculosidade da cobra-rei, alertando que a atitude da mulher poderia ser interpretada como crueldade animal em troca de popularidade nas redes sociais. "Essa cobra é extremamente perigosa e você está agindo com crueldade animal apenas em busca de curtidas", afirmou.

Vale salientar que a cobra-rei é capaz de causar a morte de um ser humano em questão de minutos com seu veneno altamente potente. Como um animal selvagem, não é recomendado o manuseio por pessoas sem o devido treinamento.

O perfil da cobra-rei, cientificamente conhecida como Ophiophagus hannah, destaca-se pela sua periculosidade, podendo provocar desde paralisia muscular até óbito. Com seu tamanho que pode atingir até 5,5 metros e sua agilidade, é considerada uma predadora eficaz.

Veja vídeo