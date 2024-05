Reprodução/TV Globo Novo sistema de alerta de emergência terá 'alerta invasivo' no celular do usuário

O Brasil deve adotar o cell broadcast , o novo sistema de alerta de emergências climáticas do país, ns regiões Sul e Sudeste até dezembro de 2024.

A Defesa Civil deve testar o sistema em 10 municípios escolhidos de acordo com o histórico de desastres e capacidades das defesas civis. A expectativa é que ele seja implementado nos estados do Sul e do Sudeste até o verão, no fim do ano, que é o período com maior incidência de chuvas.

Como vai funcionar?

Inspirado nos sistemas de alertas de emergência de países como Japão e Estados Unidos, o cell broadcast terá notificações por som e por texto em formato 'pop-up', ou seja, que se sobrepõem ao conteúdo acessado pelo usuário, como um 'alerta invasivo'.

“O importante é que essa mensagem não requer um cadastro do usuário. Então, se você estiver com um celular compatível, com uma rede 4G e 5G e em cobertura, essa mensagem vai chegar para você”, afirma o superintendente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Gustavo Borges, ao G1.

A Defesa Civil vai operar o sistema. Para emitir os alertas, o órgão vai delimitar uma área em situação de risco e lançar as notificações para todos os celulares compatíveis com cobertura 4g ou 5g dentro desse perímetro.

Borges explica que, diferentemente do sistema de alertas via SMS, que requer um cadastro prévio de CEPs pelo usuário, o cell broadcast 'vai identificar todas as pessoas que estiverem naquela região de risco mesmo que você não tenha feito um cadastro e vai disparar a mensagem'.

'Ocorre que, por exemplo, você tem diversas movimentações, sai de municípios, troca de Estado, está em outros locais. Essa é uma fragilidade hoje do SMS', afirma.

Ainda assim, o sistema de alertas via SMS não deixará de ser usado, uma vez que o cell broadcast foi projetado apenas para situações de alto risco.

“É um aviso que, de certa forma, gera uma situação de muita atenção por parte da pessoa. Então, tem que ser reservado para momentos e situações muito graves, com altíssima probabilidade [de ocorrer]”, destaca.

Lançamento

A implementação do cell broadcast no Brasil é um projeto que existe desde 2022. Naquele ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou que as operadoras implementassem o sistema, como um projeto-piloto.

A fase de testes durou 14 meses e, em dezembro de 2023, o sistema foi finalmente entregue ao Ministério da Integração e Defesa Civil. Operadoras como Vivo, Claro e Tim já haviam aderido ao cell broadcast.

Ainda assim, a implementação do sistema não evoluiu publicamente. Ela voltou a ter destaque com a tragédia climática no estado do Rio Grande do Sul, onde as chuvas já deixaram mais de 160 mortos.

Agora, seu lançamento depende do treinamento das Defesas Civis e do plano de comunicação, duas medidas conduzidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e pelo Ministério das Comunicações.

