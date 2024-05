Arquivo pessoal Ivonette Cobalchi (à esq.) e Artemio morreram soterrados, Natalia (centro) estava desaparecida

O corpo de Natália Cobalchini, de 27 anos, foi encontrado pelos bombeiros em Faria Lemos, município de Bento Gonçalves, na tarde desta segunda-feira (20). Ela se tornou mais uma vítima dos deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas na Serra Gaúcha . A informação é do portal g1.

A confirmação veio através de sua irmã, Marina Cobalchini, de 43 anos, que havia procurado por Natália durante 18 dias. Este é mais um golpe para a família, que já havia enterrado o pai, Artemio Cobalchini, conhecido como Neco, de 72 anos, e a mãe, Ivonete Cobalchini, de 62, também vítimas do desmoronamento. O casal ficou desaparecido por dois dias antes de ser encontrado.

Bento Gonçalves, situada na Serra Gaúcha, registrou mais de cem deslizamentos de terra desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul em 1º de maio, que já tiraram a vida de nove pessoas e soterraram outras cinco. Quatro indivíduos ainda estão desaparecidos.

Marina, em entrevista anterior ao g1, expressou sua esperança em encontrar a irmã com vida. "Estamos todos os dias na fé. A angústia permanece, porque os dias passam e não há melhora, o tempo não colabora", lamentou na ocasião.

As equipes de busca riscam o nome das pessoas encontradas, seja vivo ou não, da lista de desaparecidos, que abrange Bento Gonçalves e outras cidades gaúchas. No dia 11 de maio, o nome de Natália ainda não havia sido riscado.

Marina e as equipes de resgate trabalharam na busca por Natália, embora tenham sido impedidas devido à volta das fortes chuvas, como ocorreu em 11 de maio, quando os trabalhos foram interrompidos.

