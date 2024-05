Agência Brasil Rio Grande do Sul tem 82 trechos de estradas liberados

A semana que se inicia nesta segunda-feira (20) traz consigo um alerta de mais chuvas para o Rio Grande do Sul e outras regiões do país. O MetSul prevê chuvas volumosas entre terça-feira (21) e sexta-feira (24), juntamente com um frio intenso que se estenderá também a partes de Santa Catarina e do Paraná. A chegada de uma robusta massa de ar polar é apontada como responsável por essa condição climática adversa.

Essas chuvas intensas não se limitam apenas ao Rio Grande do Sul. Estados do Nordeste, como Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, receberam alertas de perigo devido ao alto volume de precipitação esperado nos próximos dias, podendo chegar a 50 a 100 mm diários, o que aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos. No Norte do país, em estados como Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, há um alerta de "perigo potencial" de chuvas intensas.

No Centro-Oeste, uma parte do interior de São Paulo e de Rondônia é alertada pelo Inmet sobre o "perigo potencial" de um declínio de temperatura de 3ºC a 5ºC. No Rio de Janeiro, a previsão indica mínimas de 21ºC e máximas de 31ºC durante a semana, com possibilidade de chuvas isoladas entre segunda e terça-feira.

A previsão detalhada para o Rio Grande do Sul, conforme o MetSul, indica que os dias mais instáveis serão de terça a sexta-feira (24). Os maiores acumulados de chuva são esperados para quarta-feira (22), especialmente no Oeste e no Sul do estado, e quinta-feira (23), no Norte. Mesmo não sendo excessivas, as chuvas na serra gaúcha devem elevar novamente o nível do Guaíba, que registrou uma queda de 42cm no fim de semana.

Segue abaixo uma previsão para esta semana no RS:

Segunda-feira (20): Com o afastamento da área de baixa pressão atmosférica, um ar mais seco avança para o estado, trazendo melhorias no tempo em várias regiões, exceto no Leste do estado.

Terça-feira (21): A chegada da chuva em várias áreas ao longo do dia trará instabilidade, principalmente da tarde para a noite, com precipitação moderada a forte, isoladamente, acompanhada de trovoadas.

Quarta-feira (22): Uma frente fria provocará chuvas, de moderadas a fortes, no Oeste e no Sul do estado ao longo do dia. No período da tarde para a noite, a chuva avançará para partes do Noroeste e do centro do estado. No Norte e no Nordeste gaúcho, o tempo permanecerá firme, com calor e abafamento.

Quinta-feira (23): Esperam-se momentos de chuva intensa do Centro para o Norte do estado, com trovoadas. O tempo melhorará no extremo Sul, na fronteira com o Uruguai, e na região de Uruguaiana.

Sexta-feira (24): Com a entrada de ar frio, uma área de baixa pressão trará muitas nuvens, chuva, garoa e vento moderado a forte, acompanhados de uma acentuada queda de temperatura e baixa sensação térmica na maioria das regiões gaúchas. As rajadas de vento poderão alcançar entre 70 km/h e 90 km/h no Sul e no Leste do estado.

Sábado (25): O sol predominará no estado, porém com frio intenso, caracterizando um dia típico do auge do inverno.

