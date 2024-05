Gilvan Rocha/Agência Brasil - 03/05/2024 Rio Guaíba, usina do gasômetro, em Porto Alegre após chuva intensa

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, voltou a subir nesta segunda-feira (20). De acordo com a aferição realizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o lago registrou a marca 4,32 metros no Cais Mauá por volta das 7h15. Na noite de domingo, o patamar era de 4,24 metros às 22h45.

Apesar do recuo desde terça-feira (14), quando atingiu o patamar máximo 5,25 metros, o lago segue com o nível superior à cota de inundação, que é de 3 metros.

Bombas da Sabesp escoam águas do Guaíba

As bombas de água enviadas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) entraram em operação para escoamento de água neste domingo (19), no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre.

A prefeitura de Porto Alegre usará o equipamento para acelerar o escoamento de água nas áreas mais alagadas.

O escoamento das águas permitiu aos moradores que retornassem às suas casas e apartamentos para avaliarem o que foi danificado pela chuva e o que pode ser recuperado.

Quando o nível do lago recuou nesta sexta (17), foi possível a remoção de uma das comportas do Centro Histórico, o que ajudou a drenar as águas acumuladas nas ruas e, em breve, vai possibilitar o acesso a duas casas de bomba importantes para o escoamento de água na cidade.

Tragédia no RS afeta mais de 2,3 milhões de pessoas

O número de afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul já passa de 2,3 milhões. Destes, são 157 óbitos confirmados e 88 desaparecidos. As enchentes afetaram 463 dos 496 municípos do estado e deixaram mais de 580 mil desalojados.

