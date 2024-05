Reprodução Chuvas fortes atingiram Santa Catarina





As fortes chuvas que caíram em Santa Catarina provocaram um acúmulo significativo de água, superando os 230 mm em um período de apenas três dias. Entre os municípios mais afetados estão Vidal Ramos, Rio do Sul, Lontras, Botuverá e Taió, com volumes de precipitação impressionantes.

Em consequência, quase mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, com Rio do Sul apresentando o maior número de desabrigados.

A Defesa Civil está em alerta máximo, especialmente em relação a três rios que se encontram em situação crítica.

Oito municípios decretaram situação de emergência: Araranguá, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul e Rio do Sul.

A previsão indica que as condições climáticas podem piorar com a chegada de uma nova frente fria, trazendo mais chuvas, tempestades e uma queda significativa nas temperaturas até o final da semana.

Em Porto Alegre, a situação não é menos alarmante. A elevação do nível do Guaíba mantém várias regiões inundadas, com mais de 200 pessoas vivendo em condições improvisadas. As enchentes já resultaram em 157 mortes e muitas pessoas continuam desaparecidas.

A solidariedade entre os moradores e a ajuda de organizações como o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) têm sido cruciais para prover alimentos, roupas e outros itens essenciais aos desabrigados.

Na capital gaúcha, as áreas litorâneas enfrentam riscos adicionais, como ressacas e ondas que podem atingir até 3 metros, complicando ainda mais a situação para as comunidades costeiras.

O clima adverso previsto para os próximos dias inclui a possibilidade de temporais no final da semana, o que pode agravar as enchentes e aumentar o número de desalojados. A população de ambas as regiões continua a depender de doações e do apoio comunitário para enfrentar este período difícil.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp