Reprodução/X Incêndio ocorreu em Porto Alegre





Neste domingo (19), durante um protesto na região central de Porto Alegre, dois ônibus foram incendiados. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não há informações sobre possíveis vítimas.

"Informações preliminares apontam que aproximadamente 50 pessoas bloquearam a via e lançaram um artefato incendiário, possivelmente um coquetel molotov, com o intuito de inflamar dois ônibus", comunicou a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

"As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a Brigada Militar assumiu a responsabilidade pela segurança da região. A ocorrência ainda está em andamento e a Brigada Militar está coordenando esforços para garantir a integridade e ordem no local”, completou.

Ainda não se sabe quais os motivos que levaram o grupo de pessoas a protestar. O episódio ocorreu entre as avenidas Princesa Isabel e João Pessoa.

De acordo com detalhes da Rádio Gaúcha, policiais foram chamados para averiguar a manifestação, mas foram atacados com pedras quando chegaram ao local.

Porto Alegre e outras 462 cidades do Rio Grande do Sul vivem em calamidade pública por causa das tempestades que atingiram o estado desde o dia 29 de abril. Já foram confirmadas 157 mortes, segundo boletim divulgada na noite de hoje pela Defesa Civil.

