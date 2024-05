Divulgação Itens apreendidos pela polícia

Em meio à situação de calamidade provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul , a cidade de Eldorado do Sul, com 98% de seu território inundado, tornou-se palco de uma série de saques a grandes empresas industriais. Onze empresas, incluindo multinacionais dos setores de eletrônicos, cervejarias, alimentos e equipamentos agrícolas, foram alvo dos chamados "oportunistas de enchentes", como passaram a ser designados pela polícia.

Enquanto o contingente da Brigada Militar e a delegacia local estavam submersos, os criminosos saquearam os estabelecimentos, transportando os objetos para residências do bairro Progresso, uma das poucas áreas da cidade onde as ruas já estavam secas. A ação criminosa só foi interrompida após a abordagem de um homem que estava vestindo o uniforme de uma das fábricas roubadas, o que levou as autoridades até o depósito dos bandidos.

Para recuperar todo o material roubado, foram necessários dois caminhões do Exército, capazes de transportar oito toneladas, e três viaturas da Brigada Militar. Entre os itens encontrados estavam dezenas de televisores, notebooks, fardos de cerveja, vestuário, barras de chocolate, uma arma e um colete balístico.

"São os oportunistas de enchentes. Por isso, nós mandamos o Batalhão de Choque e o Bope para Eldorado", afirmou o comandante-geral da Brigada Militar, Claudio Feoli. "Foram muitos materiais saqueados durante a enchentes. Num primeiro momento, eles invadiram e usaram as empresas como abrigo e, depois, quando a água baixou, fizeram o roubo", acrescentou a capitã Daiane, que atendeu as ocorrências.

No total, sete pessoas foram presas pelos crimes de associação criminosa e receptação, que podem resultar em até sete anos de prisão. Segundo a delegada da Polícia Civil Luciane Bertoletti, alguns desses criminosos têm antecedentes por tráfico de drogas e roubo, e estariam ligados a facções criminosas atuantes na região.



"Eldorado do Sul foi identificado como o local mais propenso à desordem social. Por isso, a Polícia Federal montou uma base policial na região", afirmou a delegada, que está trabalhando em uma sala de uma empresa, já que a delegacia local está inundada. Os detidos foram encaminhados para a cidade vizinha de Guaíba.

Além dos saques, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul também desencadeou a operação "Dilúvio Moral" para combater fraudes e golpes relacionados às enchentes. Dois indivíduos foram presos acusados de divulgar contas falsas de PIX nas redes sociais, alegando serem destinadas a doações para as vítimas das enchentes. As prisões ocorreram em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo. Um terceiro suspeito está foragido. A polícia alerta para a disseminação de informações falsas que visam induzir doações fraudulentas em momentos de crise.

"Como a fraude foi iniciada logo nos primeiros dias de calamidade, os criminosos induziram a erro um número relevante de pessoas de boa-fé, que imaginaram contribuir para a campanha de reestruturação do Estado, quando, na verdade, foram vítimas de uma associação criminosa paulista", diz nota da Polícia Civil.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp