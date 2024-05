Reprodução Inmet Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de "Perigo Potencial" para tempestades no Sul do país. Conforme o comunicado, a passagem de um sistema frontal está ocasionando chuvas intensas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul . Adicionalmente, o instituto emitiu alertas de "Perigo" para chuvas em estados do Norte e de "Perigo Potencial" para chuvas em regiões do Nordeste.

Segundo informações divulgadas pelo Inmet, as chuvas no Sul podem alcançar até 50mm por dia, acompanhadas de ventos intensos (entre 40 e 60km/h) e possibilidade de queda de granizo. Os riscos associados incluem corte de energia elétrica, danos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. O alerta permanecerá vigente até sábado.

O MetSul alerta que a previsão de chuva no estado gaúcho se concentra principalmente na metade norte, região que abriga as nascentes e principais rios suscetíveis a cheias. Na mesma região, prevê-se tempo instável com maiores volumes de chuva entre o alto Uruguai e o planalto médio.

Em pontos do norte e nordeste gaúcho, as precipitações podem atingir de 50mm a 100mm em várias cidades, especialmente na serra. O instituto ressaltou que esses volumes podem provocar uma nova elevação dos níveis dos rios, embora não se espere uma inundação tão significativa quanto a ocorrida no início da semana.

Além disso, o MetSul prevê uma melhora nas condições climáticas no sábado, mas ainda não é possível descartar a ocorrência de instabilidades fracas e isoladas alternadas com períodos de sol e nuvens na serra e no litoral norte.

A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ressaca, com ondas de até 3 metros na faixa litorânea entre Mostarda, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, Santa Catarina. Este aviso permanecerá em vigor até sexta-feira devido à frente fria proveniente do Oceano Atlântico.

Enquanto isso, na região Sudeste, a onda de calor que persistia desde o final de abril finalmente cedeu, embora as temperaturas permaneçam elevadas em algumas áreas. No Rio de Janeiro, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, sem chances de chuva, e máxima de 35ºC. Em São Paulo, também não há previsão de chuva, com máxima atingindo os 31ºC.

Por fim, o Inmet continua emitindo alertas para acumulado de chuvas na região Nordeste, especialmente na região metropolitana de Recife, na mata pernambucana, na mata paraibana, leste sergipano, leste potiguar e leste de Alagoas, bem como no estado do Maranhão. As chuvas podem alcançar até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

No Norte, o calor e a umidade elevada devem resultar em pancadas de chuva, com volumes entre 50 e 100mm por dia em áreas do centro-norte do Amazonas e do Pará, além dos estados de Roraima e Amapá. Alertas de "Perigo" foram emitidos para essas localidades, devido ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Adicionalmente, o Inmet emitiu alerta de "Perigo Potencial" para chuvas intensas no nordeste e sudoeste paraense, região metropolitana de Belém, norte e sul de Roraima, sul do Amapá e áreas do Pará e do Amazonas. Os volumes esperados são de até 50 mm por dia nessas localidades.