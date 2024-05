Divulgação/Dnit Ponte na BR-116 sobre o rio Caí será demolida





Renan Filho , ministro dos Transportes, anunciou nesta sexta-feira (17) que a ponte na BR-116 sobre o rio Caí, no Rio Grande do Sul , será demolida em breve e reconstruída em um prazo de um mês. As informações da CNN.

De acordo com o site, Filho voltou do Rio Grande do Sul e concluiu que a ponte, que conecta os municípios de Caxias do Sul e Nova Petrópolis, precisará ser totalmente reconstruída. Ao todo, o governo federal investirá R$ 15 milhões na obra.

Além disso, o ministro relatou que o governo agiu para evitar o desabastecimento do estado ao abrir rotas assistenciais.

Atualmente, essas rotas têm ajudado a levar combustível, oxigênio, remédios e comida para as regiões afetadas do estado, que estão lidando com chuvas e enchentes .

O Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) avaliam a instalação de uma ponte temporária para substituir a passagem durante o processo de reconstrução.

Problemas recentes com a ponte



No último domingo (12), houve um desabamento parcial da ponte no quilômetro 174 da BR-116. Desde então, ela está sendo monitorada. Acredita-se que a força da água do rio Caí possa ter danificado um dos quatro pilares que sustentam a ponte.

Portal iG entrou em contato com ministério, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. Caso se manifeste, a matéria será atualizada.

