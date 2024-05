Jose Cruz/Agência Brasil - 26/01/2024 Paulo Pimenta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Paulo Pimenta para ser ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul . Pimenta deve assumir o cargo nesta quarta-feira (15) durante a viagem do presidente ao estado gaúcho. O atual ocupante da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República vai ocupar o posto. A informação foi dada pela CNN Brasil.

Para substituir Pimenta na Secom, ainda não há uma escolha definitiva. Por enquanto, o interino será Laercio Portela, atual secretário-adjunto de imprensa da Presidência da República. Edinho Silva (PT), prefeito de Araraquara, é o favorito de Lula para o cargo.

A expectativa é que Pimenta permaneça no cargo até o final deste ano, e seu nome é cogitado para a disputa estadual de 2026.

Lula decidiu criar um gabinete federal para atuar no Rio Grande do Sul, pelo menos até o final deste ano, seguindo o modelo da casa de governo em Roraima, que atende povos indígenas em crise humanitária. O objetivo é reforçar a mensagem de apoio do governo federal ao estado, que já anunciou auxílios que somam cerca de R$ 17 bilhões.

Autoridade federal no RS

A confirmação foi feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, nesta terça-feira (14).

“O presidente anunciou que pretende colocar alguém para representar, pelo menos durante os primeiros meses, o governo federal”, detalhou Costa. Porém, o ministro não revelou se já há um nome escolhido para atuar como uma autoridade federal na região gaúcha.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros na última segunda (13) e demonstrou interesse em criar a autoridade federal no estado.

O representante do governo no Rio Grande do Sul terá a missão de auxiliar nos trabalhos de reconstrução. Porém, a gestão Lula ainda apresentará todos os detalhes quando o anúncio for oficial, prevista para ocorrer nesta quarta (15).

O governo federal tem atuado no enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul e adotado diversas ações, como a suspensão da revisão cadastral de famílias que recebem o Bolsa Família no estado, a liberação do FGTS aos trabalhadores, o pagamento do abono salarial, entre outras.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp