Crédito: Camila Diesel/Sedac/Governo do estado do Rio Grande do Sul/Divulgação Jardim do Margs após enchentes em Porto Alegre

O volume das águas do Lago Guaíba está caindo no Rio Grande do Sul. Apesar da boa notícia, a redução no nível das inundações nos maiores pontos não é suficiente para fazer o desbloqueio de todas as rodovias.

Os temporais vêm castigando o estado gaúcho desde o dia 29 de abril. As chuvas deram uma reduzida nas últimas 24 horas, mas ainda há muitos desafios que os moradores da região terão que enfrentar.

A Defesa Civil comunicou nesta quinta (16) que há 94 trechos com bloqueios totais e parciais em 51 rodovias.

Rodovias com bloqueio total

Farroupilha – RS 122, km 42 ao 48.

Cotiporã – RS 359, km 15.

Bom Principio – RS 415, km 01.

Bento Gonçalves -RS 431, km 05.

Bento Gonçalves – RS 431, km 22.

Vista Alegre do Prata – RS 441, km 22.

Bento Gonçalves – RS 444, km 19.

Farroupilha – RS 448, km 44.

Caxias do Sul – RS 452, km 27.

São Francisco de Paula – RS 484, km

020/484 – acesso Rincão do Krueff.

Rodovias com bloqueio parcial

Boa Vista do Sul – RS 453, km 75.

Gramado – RS 115, km 28 sentido Três Coroas.

São Vendelino – RS 122, km 37.

Nova Petrópolis – RS 235, km 06, sistema Pare e Siga.

Gramado – RS 235, km 35 e 36, o trânsito é desviado para a faixa da esquerda do contra-fluxo no acesso anterior do posto Sapatos.

Canela – RS 235, km 52.

Veranópolis – RS 355, km 03.

Farroupilha – RS 448, km 49.

Canela – RS-466, km 02.

Caxias do Sul – RS 453, km 158.

Farroupilha – RS 813, km 13.

O nível das águas do Lago Guaíba teve uma redução de 24 centímetros nas últimas 24 horas. A informação foi dada pela Secretaria Estadual do Meio Ambienta e Infraestrutura do estado gaúcho.

O problema é que outros rios e lagos que têm ligação com o Guaíba ainda estão tendo crescimento de volume das águas.

Mesmo com a queda, o Guaíba seguirá com os níveis elevados ao longo dos próximos dias.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp