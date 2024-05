Reprodução/Polícia Civil do RS Polícia Civil do Rio Grande do Sul durante operação Dilúvio Moral

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu três pessoas por desviarem doações que iriam para governo via contas Pix - o dinheiro seria destinado para o enfrentamento às enchentes que assolam o estado. Ao todo, outros três mandados busca e apreensão contra uma associação criminosa foram cumpridos.

Como funcionava

Segundo a operação, batizada de Dilúvio Moral , o grupo era formado por dois homens, uma mulher e um menor de idade, com idades entre 17 e 45 anos. Por meio dos perfis falsos em redes sociais, os criminosos iniciaram campanhas para recebimento de doações, divulgando chaves Pix de pessoas físicas para o recebimento dos valores.

O grupo, que atuava na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, conseguiu aplicar o golpe em um número relevante de pessoas, que acreditavam estarem contribuindo para a campanha de reestruturação do Rio Grande do Sul.

Até o momento, são mais de 50 casos analisados pelo grupo, sendo que mais de 70% foram concluídos. Outros já contam com inquéritos policiais instaurados e aguardam diligências investigativas a fim de responsabilizar os identificados.

Entre os casos analisados preliminarmente, já foram retiradas 15 páginas criminosas do ar, criadas com o objetivo de induzir a erro a população em geral. Destas, ao menos cinco contas bancárias foram bloqueadas, impedindo um enriquecimento ilícito de dezenas de milhares de reais.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga se outras pessoas não estão envolvidas no esquema.

