Divugação Chuvas no Rio Grande do Sul afetaram 450 dos 496 municípios do estado

A cidade de Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, registrou 940 mm de chuva entre os dias 26 e 13 de maio, o que é equivalente a 50% da média anual de chuva. Segundo a Climatempo, é como se chovesse em 18 dias aquilo que estava previsto para o período de janeiro a junho.

Pausa nas chuvas

Uma nova frente fria que avança do Sul do país nesta terça-feira (14) deve enfraquecer o bloqueio atmosférico que causa calor sobre o Brasil desde abril. Segundo os meteorologistas, essa massa de ar frio irá fazer com que as chuvas diminuam no Rio Grande do Sul por um tempo.

Os dois eventos, a onda de calor e o frio no estado gaúcho, são causados pelo mesmo fenômeno meteorológico: um bloqueio atmosférico, que ocorre quando o ar frio e o ar quente ficam parados no mesmo local, mas não se misturam, como deveria acontecer.

A previsão para esta terça-feira (14) no estado gaúcho é de frio intenso, com possibilidade de geada no sul da região. A Serra Gaúcha, litoral norte e Grande Porto Alegre ainda deve ter nuvens, mas sem chuva. A mínima pode chegar a 0ºC, segundo a Climatempo.

Para quarta-feira (15), a previsão é de mais frio, sol e as temperaturas podendo ficar abaixo de 0ºC.

A partir de quinta-feira (16), é esperado que chova no RS, devido à circulação dos ventos. As precipitações devem ficar entre 50 e 100 milímetros.

Volume de chuvas entre os dias 26 de abril e 13 de maio

Veja os volumes de chuva excepcionais acumulados sobre áreas do Rio Grande do Sul entre os dias 26 de abril e 13 de maio de 2024, registrados pelo Cemaden.

Fontoura Xavier: 941,0 mm

Caxias Do Sul: 897,0 mm

Campo Bom: 875,0 mm

Alto Feliz: 844,0 mm

Faxinal Do Soturno: 841,0 mm

Nova Palma: 837,0 mm

São Francisco De Paula: 766,0 mm

Lajeado: 765,0 mm

Soledade: 755,0 mm

Teutônia: 746,0 mm

Bom Princípio: 728,0 mm

Santa Maria: 693,0 mm

Cruzeiro Do Sul: 668,0 mm

Três Coroas: 640,0 mm

Lagoa Bonita Do Sul: 636,0 mm

Nova Petrópolis: 635,0 mm

Segredo: 631,0 mm

Itati: 626,0 mm

Serafina Corrêa: 588,0 mm

Candelária: 579,0 mm

Arroio Do Tigre: 572,0 mm

Viamão: 564,0 mm

Gravataí: 554,0 mm

Igrejinha: 548,0 mm

Morrinhos Do Sul: 544,0 mm

Sapucaia Do Sul: 542,0 mm

Canoas: 541,0 mm

Novo Hamburgo: 530,0 mm

Vacaria: 524,0 mm

Terra De Areia: 493,0 mm

Alvorada: 493,0 mm

Parobé: 484,0 mm

Porto Alegre: 482,0 mm

Eldorado Do Sul: 470,0 mm

Estrela: 457,0 mm

Venâncio Aires: 445,0 mm

Cachoeira Do Sul: 434,0 mm

Caçapava Do Sul: 428,0 mm

Passo Fundo: 407,0 mm

Arroio Grande: 406,0 mm

Situação no estado gaúcho

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 147 mortes, 125 desaparecidos e 806 pessoas feridas . O órgão contabiliza 538.245 pessoas desalojadas e 77.405 nos abrigos.

No total, 450 dos 496 municípios do estado enfrentaram algum tipo de problema, afetando 2.124.203 pessoas.

A previsão indica uma queda na temperatura devido a uma frente fria avançando de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Rajadas de vento são esperadas, o que pode dificultar o escoamento da água.

