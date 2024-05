Reprodução/redes sociais Mãe publicou em suas redes a foto da roupinha 'vazia' de Agnes e disse que a morte da menina foi confirmada no RS

A mãe da bebê gêmea que estava sendo procurada desde o último sábado (5), após cair na água quando era resgatada com a família nas enchentes na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul , confirmou a morte da filha neste domingo (12).

Em pleno dia das mães, Gabrielli Silva, 24, publicou um desabafo emocionante nas redes sociais sobre não saber o paradeiro da filha Agnes, de apenas seis meses de vida.

Gabrielli começa o texto criticando as pessoas que não respeitaram seu momento de luto e, supostamente, estavam compartilhando imagens de Agnes sem vida. Em seguida, falou com carinho da filha, e disse que ela nunca será esquecida.

A foto escolhida pela mãe elucida a partida de Agnes: a gêmea Ágata olha para a roupinha da irmã 'vazia'.

"Como muita gente não foi capaz de respeitar meu luto e meu tempo vim aqui me pronunciar", escreveu Gabrielli. "Infelizmente, a história não acabou como queria, agora este vazio da foto vai ser eterno, agora a saudade e a lembrança vão fazer morada. Agora eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor porque como vou viver faltando uma peça no meu quebra-cabeça! A minha miss simpatia agora está no céu sorrindo para Deus, no colinho dele".

Os seguidores, muitos deles que passaram a seguir Gabrielli para acompanhar as buscas pela bebê, se compadeceram e mandaram mensagens de apoio.

"Quando uma mãe chora, todas nós choramos", escreveu uma seguidora. "Eu sinto muito. Sua tristeza é de todas as mamães", disse outra. "Também sou mãe de anjo e nunca esquecemos de um filho", afirmou outra.

Óbitos no RS sobem para 145

O último boletim de atualização da Defesa Civil, divulgado por volta das 20h45 de domingo (12), confirma 145 mortes e 538.743 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul. Os temporais atingem o estado desde o dia 29 de abril.

O número de feridos permaneceu em 806, e o de desaparecidos é de 132. Ainda, a Defesa Civil do estado informa que 76.399 pessoas e 10.555 animais foram resgatados.

