Reprodução - 13.05.2022 Mary Hellen foi presa em 2022 com 9 kg de cocaína

A brasileira Mary Hellen Coelho Silva , presa por tráfico de drogas na Tailândia , recebeu redução de pena de dois anos e perdão real de uma multa de R$ 105 mil. A informação foi confirmada pela advogada da jovem ao portal G1, nesta segunda-feira (13).

Detida em fevereiro de 2022 com outros brasileiros , Mary Hellen, então com 21 anos, foi pega no aeroporto de Bangkok com 9 quilos de cocaína. Na ocasião, a mineira de Pouso Alegre foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão, divididos em 2 anos por crime civil e 7 anos e 6 meses por crime penal.

De acordo com a legislação da Tailândia, no âmbito civil, a sentença de Mary Hellen deveria ser cumprida através do pagamento de multa. Desta forma, com a multa perdoada, ela deverá cumprir 7 anos e 6 meses.

Segundo a advogada da jovem, a Tailândia decidiu reduzir a pena por causa do bom comportamento da jovem. "Isso se deu ao bom comportamento dela e a participação em atividades extras na prisão. Mary Hellen tem uma boa relação com a unidade prisional e sempre que pode participa de atividades extras", explicou a advogada Kaelly Cavoli Moreira, em entrevista ao G1.

Perdão total da pena

A advogada afirma que tentará o perdão total da pena de Mary Hellen, com base no bom comportamento da mineira. "A defesa está monitorando a possibilidade de perdão real em relação ao tempo de pena, o que tradicionalmente é possível no aniversário do rei, quando acontece uma celebração que avalia e beneficia as pessoas presas com bom comportamento. Encaminhamos a documentação pertinente e há confiança de que sua situação carcerária será reavaliada favoravelmente", declarou.

Relembre o caso

Presa na Tailândia em 13 de fevereiro com outros dois brasileiros com 15,5 quilos de cocaína, Mary Helen Coelho da Silva viajou para o país com um homem que conheceu numa rede social.

Após ser detida no aeroporto, Mary Helen enviou um áudio para a irmã, pedindo para que ela procurasse um advogado. Depois de mudar de versões, ela se declarou culpada e pegou punição de 9 anos e meio.

A Tailândia já condenou dois brasileiros a morte por tráfico de drogas. Desde o fim de 2021, porém, a lei mudou no país. De acordo com a nova legislação, a pena máxima para o tráfico de cocaína no país é de 15 anos de prisão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp