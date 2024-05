Montagem iG / Imagens: reprodução / redes sociais - 05.09.2023 Defesa Civil continua alertando para enchente no Rio Taquari, no Rio Grande do Sul

O Rio Taquari, que passa pela Região dos Vales, no Rio Grande do Sul, subiu 7 metros em 24 horas e voltou a superar a cota de inundação (19 metros) na cidade de Estrela. Conforme medição da Defesa Civil do município, o patamar estava em 20,88 metros às 7h deste domingo (12).

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco de inundação por volta das 22h, informando que o rio poderá "apresentar elevação gradual em seus níveis a partir da madrugada e manhã de domingo, gerando ainda mais transtornos à população, especialmente aos moradores próximos ao rio".

A estimativa é que o rio continue a subir ao longo deste domingo, podendo chegar ao nível de 24 metros. No início do mês, uma medição realizada pelo Serviço Geológico do Brasil indicou que o nível do Taquari alcançou 31,2 metros, sua maior marca da história.

