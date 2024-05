Gilvan Rocha/Agência Brasil Prefeitura de Porto Alegre a esquerda e o Mercado Municipal a direita, alagados, após chuva intensa.

Com a chegada de uma frente fria, as fortes chuvas devem voltar acompanhadas da queda de temperatura no estado do Rio Grande do Sul, onde 444 dos 496 municípios enfrentam um colapso devido às chuvas que acontecem desde o dia 29 de abril.

Segundo a Climatempo, a previsão é que o volume de chuva ultrapasse os 150 milímetros em grande parte do estado. Além da frente fria, outro fator contribui para esse cenário: o crescimento de uma área de baixa pressão na porção litorânea do RS.

O choque entre o ar quente do litoral e a frente fria pode resultar em nuvens mais carregadas, principalmente no centro-leste e no nordeste gaúcho, assim como o sul de Santa Catarina, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas continuam amenas até domingo. Porém, com a formação de uma nova frente fria na segunda-feira (13), a previsão é que sejam registrados novos recordes de menores temperaturas com risco de geada na na terça (14) e na quarta-feira (15), segundo o Climatempo.

Alertas

Inmet

O Inmet emitiu um alerta de 'perigo' para a metade norte do Rio Grande do Sul, com chuvas acima de 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h. As cidades que podem ser afetadas são da região de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo.

Alerta de "perigo potencial"para as demais regiões do estado, devido às chuvas intensas. Previsão de chuvas de até 50 milímetros por dia nesses locais, com ventos até 60 km/h.

Cemaden

O Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão ligado ao governo federal e que faz a comunicação de risco para a Defesa Civil, alerta para os possíveis riscos geológicos e hidrológicos com previsão das chuvas para o fim de semana:

Riscos hidrológicos (cheias, alagamentos, enchentes)

Grande possibilidade de novas enchentes nas mesorregiões Centro Oriental e Ocidental, Nordeste, Sudeste e Sudoeste Rio-grandense e na região metropolitana de Porto Alegre.

As bacias do rio Uruguai, do lago Guaíba e do rio Camaquã devem receber mais água dos rios da área que já estão acima da cota de transbordamento.

Riscos geológicos (deslizamentos, desabamentos)

Grandes chances de deslizamentos de terra na mesorregião Nordeste do Rio Grande do Sul e na Região Metropolitana de Porto Alegre, especialmente na Serra Gaúcha.

Considerando a previsão de novos temporais, o Cemaden alerta para o risco de queda de barreiras, principalmente na margem de estradas e rodovias.

Nível do Guaíba pode subir e ultrapassar 5m novamente

Os temporais também devem afetar a região metropolitana de Porto Alegre, especialmente no domingo (12), em que as chuvas podem chegar a até 200 mm, com rajadas de vento de até 100 km/h. Dessa forma, o nível do Rio Guaíba pode voltar a superar os 5 metros. A temperatura mínima ficará em torno de 18°C, enquanto a máxima não passará de 20°C ou 21°C.

Na segunda-feira, a chuva persiste, mas com menor intensidade. A temperatura deve cair, com mínima de 14°C e possibilidade de rajadas de vento à tarde.

A Prefeitura da capital gaúcha anunciou, nesta sexta (10), que as equipes continuarão mobilizadas nos próximos dias no enfrentamento dos danos das chuvas e também para o aumento no nível do lago Guaíba.

"Vamos manter a mobilização dos voluntários, servidores e forças de segurança nos resgates e nos abrigos. Temos um desafio, logo mais à frente, também de reacomodar essas pessoas que saíram de suas casas e perderam tudo", afirmou o vice-prefeito, Ricardo Gomes.

Chuvas no RS afetam quase 2 milhões

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 136 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado por volta das 9h deste sábado (11). Neste momento, não há mais óbitos em investigação, e o número de de desaparecidos se mantém 141. No total, são 1.951.402 de pessoas afetadas.

