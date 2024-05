Reprodução/Câmera de segurança Veículo se choca contra a mureta de proteção do Córrego do Monjolo

Um motorista alcoolizado perdeu o controle do carro, avançou o sinal e atingiu dois motociclistas no cruzamento da Rua Major Jerônimo com a Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas (MG).

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão, que arremessou o garupa de uma das motos. O carro seguiu em direção a uma mureta de proteção do Córrego do Monjolo.

Veja o momento do acidente

A Polícia, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e prestaram os primeiros socorros às vítimas, segundo o g1. Depois do atendimento na unidade de saúde, foi realizado um teste de bafômetro com o condutor do veículo, de 62 anos, que confirmou que ele estava embriagado.

Além do motorista, que ficou preso às ferragens, outras três pessoas ficaram feridas - duas delas com ferimentos leves. O garupa que foi arremessado ficou com a perna dilacerada e teve que passar por cirurgia.

Segundo o g1, uma testemunha relatou que o condutor do veículo "estava aparentemente desacordado, abraçado ao volante e desgovernado, e que devido ao declive da via, o veículo ganhou velocidade e por diversas vezes chegava a raspar no solo, soltando faíscas".

