Reprodução Menina também gravou vídeos e áudios dos episódios de assédios

Um homem de 25 anos foi preso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após a enteada, de 9 anos, denunciar os assédios e abusos que sofria em casa através de uma carta escrita para a mãe. O assediador foi preso na quarta-feira (1°).

Em um trecho do texto escrito pela menina ela diz: "Sempre que você ia trabalhar, ele colocava a mão lá e mandava eu ver, só que eu falava que não".

Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe da menina disse que no dia 30 de abril, a filha pediu para ela ler uma carta que estava na bolsa, porém, esqueceu de ler.

No dia seguinte, durante o trabalho, a mulher recebeu diversas mensagens da filha com áudios e vídeos que mostravam os assédios do padrasto. Foi então que a mãe lembrou da carta.

O relato

"Mãe, sabe hora que você veio aqui embaixo? O L* ficou me olhando de um jeito muito safado. Ele colocou a mão na minha coxa e eu tirei. Depois ele começou a mexer na parte dele e colocou para fora do short. Isso acontece desde a casa da G*. Lá ele falava que sempre quis g* em mim, só que sempre eu falei não. Quando você ia trabalhar, ele sempre colocava a mão lá e mandava eu ver só que eu falava não" , diz o texto da criança.

Reprodução/Arquivo pessoal Carta que a menina escreveu relatando o abuso





Segundo o g1, a mulher voltou para casa e pediu que uma amiga chamasse a polícia. O homem foi preso nos fundos da residência. Em depoimento, ele disse que irá se responder aos atos.

