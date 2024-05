MetSul Rio Grande do Sul também enfrenta tempestade de trovões

O Rio Grande do Sul está prestes a enfrentar novos temporais a partir desta sexta-feira (10), conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica chuvas mais intensas no centro-leste e nordeste do estado, com acumulados superiores a 150 milímetros entre sexta e segunda-feira (13).

A região metropolitana de Porto Alegre, já bastante afetada por enchentes , também deve receber grandes volumes de chuva até a próxima segunda. Isso é preocupante, já que é onde estão localizadas importantes bacias de captação do rio Guaíba. Com os níveis de água já elevados, novos temporais podem piorar ainda mais as inundações no estado.

Segundo o meteorologista da Climatempo Fábio Luengo, as bacias da região, especialmente próximas ao Rio Caí e ao Vale do Rio Taquari, devem receber o maior volume de chuva.

Com 113 mortes e 146 pessoas desaparecidas devido às chuvas, e mais de 480 mil pessoas fora de casa, entre abrigadas e desalojadas, o Inmet emitiu alertas meteorológicos para diferentes regiões do estado.

Um alerta de "perigo" foi emitido para a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo, onde as chuvas podem superar os 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. As demais regiões estão sob alerta de "perigo potencial", com chuvas intensas de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.

Diante da previsão de mais chuvas e da situação das inundações, o Inmet, em conjunto com o Cemaden, emitiu uma nota técnica sobre os riscos hidrológicos e geológicos para os próximos dias. Isso inclui alertas para possíveis deslizamentos de terra, desabamentos, inundações e alagamentos de áreas rebaixadas e extravasamento de rios e canais.

Os rios Taquari, Caí e dos Sinos estão com níveis caindo, mas com a volta das chuvas, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre e no norte do estado, pode haver aumento na quantidade de água direcionada ao Guaíba. O nível da bacia do rio Uruguai e seus afluentes, na fronteira oeste do estado, também deve continuar subindo.

Quanto aos riscos geológicos, são destacadas áreas com probabilidade alta de deslizamentos de terra nas mesorregiões Centro Oriental e Ocidental Rio-grandense, na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Nordeste Rio-grandense. Já na mesorregião Noroeste Rio-grandense, há probabilidade moderada de deslizamentos pontuais.

A previsão é que o bloqueio atmosférico que mantém as chuvas estacionadas no Sul do Brasil se enfraqueça a partir da próxima semana, com o avanço de frentes frias mais intensas, o que deve causar uma queda significativa nas temperaturas da região.

