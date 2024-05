Reprodução/TV Globo Cavalo ilhado em telhado de casa em Canoas (RS)

Um cavalo ficou ilhado em cima do telhado de uma casa na cidade de Canoas , no Rio Grande do Sul . As imagens foram captadas pela TV Globo nesta quarta-feira (8). No vídeo (veja abaixo), é possível ver o animal olhando para a enchente, sem poder sair do local. A Defesa Civil do estado está montando uma operação para resgatar o animal.

Até o momento, as autoridades contabilizam 100 mortes provocadas pelas chuvas, além de 120 desaparecidas. Os municípios do Rio Grande do Sul calculam cerca 100 mil casas destruídas ou danificadas pelos temporais, que atingiram o estado, principalmente, na semana passada.

Ao todo, 230 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul. Os resgates às vítimas e os animais continuam nesta quarta-feira. Há previsão de chuva para o estado nos próximos dias.

Assista ao vídeo abaixo:

