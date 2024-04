Elisa Rodrigues / Futura Press Temperaturas altas devem se manter até quarta-feira

A temperatura tem subido em vários estados do Brasil nos últimos dias devido a uma massa de ar quente e seco que formam mais uma onda de calor . Essa é a quarta vez este ano que esse fenômeno acontece. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a elevação nos termômetros permaneça até quarta-feira, dia 1º, às 18h.

As altas temperaturas estão afetando principalmente as regiões Centro-Oeste e Sudeste, com médias muito acima do normal para esta época do ano, segundo o MetSul Meteorologia. Nos próximos dias, algumas cidades podem registrar temperaturas nunca antes vistas no final de abril e maio.

São Paulo é um dos destaques, onde está sendo prevista uma semana de calor excepcional para esta época do ano. A temperatura pode chegar a 33ºC a 34ºC ou mais em algumas tardes da semana.

De acordo com a MetSul, o calor no estado durante o fim de semana deve piorar: “na cidade de São Paulo, praticamente todas as tardes desta semana podem ter marcas de 30ºC a 32ºC, mas o que impressiona é que algumas podem atingir marcas tão altas quanto 33ºC a 34ºC ou mais”.

O Inmet emitiu um alerta nível laranja para uma onda de calor em partes do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e todo o Mato Grosso do Sul. O Rio de Janeiro também está sofrendo com a onda, prevista para continuar até 10 de maio, conforme o Climatempo.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, explica que, inicialmente, a onda de calor vai até 1º de maio, mas isso pode mudar dependendo das condições meteorológicas.

"A princípio, a onda de calor vai até dia 1º de maio. Diariamente, nós temos uma reunião das condições meteorológicas e essa situação pode mudar. Pode ser colocada para mais algum dia ou não. Nesse primeiro momento, vai até o dia primeiro de maio às 18 horas."

Desde segunda-feira (22), o centro-sul do país está enfrentando altas temperaturas. O Climatempo considera que desde o início já era uma onda de calor, enquanto o Inmet emitiu o alerta no sábado passado. Para ser considerada uma onda de calor, a temperatura precisa ficar 5ºC acima da média mensal por pelo menos dois a três dias seguidos.

