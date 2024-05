Reprodução/Nasa Diversas partes de Porto Alegre foram afetadas com a inundação

Imagens de satélite captadas pela Nasa , a agência espacial dos Estados Unidos, mostra o impacto dos temporais em Porto Alegre , capital do Rio Grande do Sul , após as enchentes. As fotos foram divulgadas nesta quinta-feira (9).

Os registros mostram como os bairros Farrapos, São Geraldo, Centro e Menino Deus estão cobertos pela inundação. Além disso, aparecem as águas nos estádios do Inter e do Grêmio e no Aeroporto Salgado Filho.

Uma montagem feita pela Nasa também mostra como estava a capital do Rio Grande do Sul antes da tragédia.

Antes e depois de Porto Alegre ser atingida por temporais

Tragédia

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul deixaram 107 mortos e 370 feridos . Há também 136 desaparecidos, além de 164,5 mil pessoas desalojadas e 67,5 mil pessoas em abrigos.

Os temporais começaram no dia 29 de abril e têm provocado danos a imóveis e elevação no nível dos rios e arroios, fazendo com que muitas pessoas fiquem desabrigadas.

Calamidade

No dia 1º de maio, o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública pelos "eventos climáticos de chuvas intensas".

Os eventos meteorológicos ocasionaram "danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas", descreve o decreto assinado pelo governador.

