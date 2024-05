Reprodução/Nasa Imagem da Nasa dá a dimensão da tragédia em Porto Alegre

A agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, divulgou imagens capturadas por satélite que revelam a extensão da tragédia causada pelas chuvas que assolam Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, desde a semana passada.

Para ilustrar a gravidade da situação, a Nasa comparou duas imagens da região metropolitana de Porto Alegre: uma do dia 20 de abril, antes do início dos eventos climáticos, e outra desta semana.



A imagem mais recente mostra os rios Jacuí, Sinos e Caí completamente inundados, com a água transbordando por uma vasta área. As águas lamacentas alcançam o lago Guaíba e a lagoa dos Patos.

Essas grandes inundações resultaram em graves inundações em cidades da região metropolitana. Além de Porto Alegre, as imagens de satélite revelam cidades como Canoas, Guaíba e Eldorado do Sul submersas.

Outra imagem enfoca Porto Alegre e destaca como a cidade foi afetada pelas cheias do rio Guaíba, cujo nível ultrapassou cinco metros pela primeira vez na história. A imagem mostra áreas como as ilhas, o porto, o Centro Histórico, o aeroporto Salgado Filho e os estádios Beira-Rio e Arena do Grêmio completamente inundados.

Em vermelho, as cheias, em azul o curso normal do rio





Veja o antes e depois na capital gaúcha

