Nesta quinta-feira (9), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou uma lista com os nomes de 89 mortos por causa dos temporais que atingem o estado desde o fim de abril. As outras 18 vítimas ainda não foram reconhecidas pelas autoridades. O órgão também apresentou a identificação de 135 das 136 pessoas que estão desaparecidas.

Até a última atualização de hoje, que ocorreu por volta das 12h, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas, 165 mil estão desalojadas, 107 morreram e 428 cidades foram prejudicadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que é esperado que o número de vítimas fatais cresça. Leite voltou a dizer que o evento se trata do maior desastre climático da história do estado.

O Governo Federal comunicou nesta quinta que disponibilizará R$ 50 bilhões para que o estado gaúcho seja reconstruído. O recurso será utilizado para atender a 12 medidas de trabalhos que serão feitas ao longo dos próximos meses.

Confira abaixo o nome das 89 pessoas mortas que foram identificadas:

Ademir Jaehn Mascyejewski Adriana Trindade de Oliveira Alexsanser Junior da Silva Alzemar Foster Andrigo Oliveira de Avila Ariel Soares de Oliveira Artemio Cobalchini Atanácio Walmor Fuchs Avelino Marchiori Beatriz Erthal Bernadete Marques da Silva Carlos Gaieski de Araújo Machado Carlos Wolfart Carolina Silveira Lopes Catharina Rizardo Belle Celi Fuchs Celomar Avila de Oliveira Cleci Bergenthal Delcio Bergenthal Delmar Waldomiro Sander Dirceu Milani Edna Neves Ferreira Elisa Bucco Tomasi Elizane Medianeira Milani Buss Emily Ulguin da Rocha Eneida Vargas Enpidio Capra Eva Marchiori Gladis Elisabeth da Silva Helga Susana Hein Helio Hein Ilo Antonio Maria Ivonete Maria Cobalchini Jarves da Silva Jeisel Luan Drandine de Matos João Arlindo Gregory Joao Carlos Erthal João Nelio Silva Barbosa João Pedro Duarte Vieiria Jocemar Zimmermann Branchine José Adair Oliveira Jose Alzemiro de Moraes Josemar Eduardo Lemos Dias Josiane Machado Josiani Carolini da Silva Juan Falcon Barrios Julia Izé Julio Antonio Maria Kaíque Andriel Ludvig Santos Kauane de Araújo Machado Leandro Fortes Carvalho Liane Ulguin da Rocha Lothar Schmitt Lucia Ramos Christillino Luiz Carlos Schutkovski Marco Antonio Petter Maria Conceição Coelho Marina de Brito de Moraes Mário José Forti Mario Renato da Silva Mateus Pereira Mateus Tansani Matilde Veronica Zimmermann Melânia Neumann Miguel Eduardo de Oliveira Dias Nelson Schaffer Nitiele Ludvig Noeli da Rosa Duarte Olandina Anna Bartz Olide Pierina Brondani Olindo Lopes Onércio Giovane Silveira Farias Onore Scheffer Bauer Orlando da Silva Paloma Mello da Silva Priscilo Rejane Maria Vieira Rodrigo Cagol Rodrigo de Ávila Nunes Rodrigo Luis Pereira Rudimar Branchine Santino Silva dos Santos Sayane Isabelle da Silva Sérgio Augusto Fernandes dos Anjos Silvane Soares Silvio Antônio Pellicioli Valeria Maria Gregory Vilmar Enar Lozado Wagner Oliveira

Confira abaixo a lista das 135 pessoas que estão desaparecidas:

Adão Jair da Silva Adriana Maria da Silva Airton Vendruscolo Alberto Heitor Moura de Oliveira Alessandra Menegildo Gonçalves Alessandro Luan Trindade Alexandre Luis Essig Alice Estivalet Santos Allan Vinicius Matos Mendes Amaildo Dalazen Ana Maria Antunes Ana Therezinha Giora Anilton de Oliveira Santos Antonio Carlos Antunes Antonio Carlos Pereira Beatriz dos Santos Leal Bernardete Marques da Silva Bertilde Mentges Maurante Bruno Ladwig Maciel Carine Milani Cássio Eduardo Zanatta Célio José Guarnieri Celso Padula Quintana Celso Valdir de Matos Silva César Gilmar das Chagas Christian Kohl Cristiano dos Santos Couto Cristiano Ramires Rodrigues Daniel Haag Daniel Silva de Souza Danilo Ferreira Darci Duinheimer Larrea Denise Pacheco Diana Alves Meirelles Djoni Michael Manteze Dorly Brino Elemir Paulo de Lima Martins Elirio Brino Eric Santos Erica Brino Ermes Demoliner Everaldo Navegantes Silva da Silva Fablo Giancarlo Eifert Fabricio Adriano Wendt Felipe Gonçalves Varela Fernando Gioria Gabriel Munari da Rosa Gabriela Brino Giovani Franco de Quadros Giovani Viero Luiz Gustavo Diomar Costa Faleiro Hellen Letícia Silva da Silva Heloisa Maria da Rocha Igor Albarnaz Alves Ingrid D. Wendler Iris Coelho de Feiras Isabel Velere Antonello Gallon Jackson César Ferreira Magalhães Janice Brino Jeisel Luan Grandini de Mattos Jhosana Lima Martins João Alexandre Gonçalves de Moraes João Carlos Ristow João Luiz Maurante João Pedro Moreira de Oliveira Jociane Rodrigues Gunsch Joecí da Silva Souza Joni de Quadros Jorge Lauri Rodrigues José Alvaro Devitte Katriel Gomes Barbosa de Oliveira Kevin Orlando Pavan Ganzalez Laudir Jovane de Col Leandro Criminassio Oliveira Leandro da Rocha Leomar de Lima Kologeski Leonardo da Silva Mallet Lincoln Bastos Lorenzo Demoliner Lorenzo Ponciano Souza Lourdes Helena Lazarini Luciano Bernardo Pereira Serquevitio Luiz Odilon Rosa Magali Irmã de Magali Maicon Rodrigues da Silva Mailon Cristiano Santos do Prado Makeli de Couto Pavi Manuella da Boit Wendt Marcello Brasil Graciolli Marcelo Gioria Marcio Rodrigo da Silva Souza Marcio Silveira Maria Angelica Rodrigues Maria Cristina Pacheco Maria da Conceição Silva Gelatti de Souza Maria do Carmo de Souza Rosa Maria Eduarda Brino Maria Graciela Zounar Ponciano Maria Rosa de Mari Mario da Costa Silva Marisol da Silva Alves Marlene da Silva Viegas Mateus Tansini Natalia Cobalchini Nelsa Faccin Gallon Olivan Paulo da Rosa Ondina Sirlei Ferreira Priscila Maciel Villeroy Rafael Deconte de Oliveira Renata Vilanova Figueiredo Renato Moreira Fernandes Renato Paulo Daví Roberto Carlos Souto Rodinei Borges Castro Romualdo Franco Sandra Maria Passarin Prudencio Santina da Rosa Garibotti Sérgio José Lazzaron Shayane Isabelle da Silva Simone Zaslavaky Sonia Maria Dutra Tamara Cristina Demoliner Tamara da Silva Fiuza Thais Ariane Fluck Theresinha Teixeira Martins Valdelirio Farias do Amaral Valdemar Francisco Diniz da Silveira Valéria Gonçalves da Silveira Valson Tende Vanderlei da Roda Victor da Silveira Rodzinsk Vilma dos Santos Watusi Menezes Felix William da Silva Ramos

