Reprodução/X Lula se encontrou com Eduardo Leite no RS

O governo federal divulgou, nesta quinta-feira (9), um conjunto de 12 medidas, totalizando um investimento de R$ 50,9 bilhões, destinado a atender as necessidades emergenciais do Rio Grande do Sul após as recentes chuvas devastadoras .

As medidas, que entram em vigor imediatamente por meio de uma Medida Provisória, visam beneficiar diversos setores, incluindo trabalhadores, famílias cadastradas em programas sociais, o estado e os municípios, bem como empresas e produtores rurais.

De acordo com informações do Ministério da Fazenda, o impacto primário dessas ações totaliza R$ 7,6 bilhões, representando um esforço significativo do governo para auxiliar na recuperação das áreas afetadas pelas chuvas. Veja quais são:

Para famílias e trabalhadores

Bolsa família e auxílio-gás

Para os beneficiários de programas sociais, o governo anunciou a antecipação dos pagamentos do mês de maio para 583 mil famílias que recebem o Bolsa Família e o Auxílio-Gás.

Abono salarial e seguro-desemprego

Para os trabalhadores assalariados, o governo determinou a antecipação do cronograma de pagamento do abono salarial para até 705 mil pessoas, que totaliza R$ 758 milhões.

Além disso, o governo prevê a liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para aqueles que já estavam recebendo o auxílio antes da decretação de calamidade, medida que deve beneficiar 140 mil trabalhadores.

Prioridade para restituição do IR

Além disso, foi estabelecida prioridade para o pagamento da restituição de Imposto de Renda para os contribuintes do Rio Grande do Sul, com mais de 1,6 milhão de restituições a serem pagas até junho.

Fundos para estados e municípios

O governo vai liberar um aporte de R$ 200 milhões para que os bancos públicos possam apoiar e financiar projetos de reconstrução de infraestrutura e equilíbrio econômico.

Análise de crédito para municípios





'Alavancagem de crédito', explica Haddad

“É uma estimativa de alavancagem de crédito”, explicou o ministro Fernando Haddad. “Esse valor inicial é suficiente para a largada, pode ser que exija ou não recursos adicionais. Vai rodar bem, e vai atender esse processo junto a pequenas empresas e ao agricultor”.

A ênfase na "largada" foi destacada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, a ação do governo "não termina aqui".

”Isso não termina aqui. Eu tenho dito aos ministros que nós temos que se preparar, porque a gente vai ter o tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltarem à normalidade”, afirmou.

Em relação à preocupação com a dívida do estado, outra questão abordada pelas autoridades do Rio Grande do Sul, os ministros estimam que na segunda-feira algum acordo para essa questão deve ser anunciado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp