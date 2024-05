Reprodução As doações para vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul foram tombadas na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348),

Uma carreta dos Correios que estava cheia de doações para as vítimas do Rio Grande do Sul tombou na noite de quarta-feira (8) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura de Santa Bárbara d'Oeste(SP). A carga foi derramada na pista.

O acidente aconteceu altura do Km 129, na pista sentido capital, às 21h16. Três faixas e o acostamento da rodovia foram bloqueados após o tombamento. Algumas horas depois, o tráfego começou a fluir pelo recuo do canteiro central e bordo da faixa 1, sem congestionamentos.

De acordo com a concessionária que administra a via, a AutoBAn, o tombamento deixou uma vítima, com ferimentos leves. O motorista da carreta não se feriu, segundo o Samu.

O Portal iG tentou contato com os Correios e aguarda manifestação.

Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 100 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta quarta-feira (8). O órgão informa ainda que há dois óbitos em investigação.



O número de feridos é de 374. Já a quantidade de desaparecidos é de 130.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 163 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 67,4 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 425 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

