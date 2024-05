Arquivo pessoal João Fantazzini, tutor de Joca,

A Câmara dos Deputados aprovou a chamada Lei Joca que obriga companhias aéreas a oferecer serviço de rastreamento de animais de estimação durante viagens com seus tutores.

A proposta, em homenagem ao cachorro que faleceu após ser levado para o destino incorreto pela empresa aérea Gol, ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada para entrar em vigor.

Inicialmente, o projeto previa que todas as empresas seriam obrigadas a rastrear todos os animais a bordo. No entanto, o relator, Fred Costa (PRD-MG), flexibilizou a medida e estabeleceu apenas a oferta do serviço, o que permite a possibilidade de cobrança pelo rastreamento.

O texto da lei estipula que as empresas de transporte aéreo de passageiros que oferecerem o serviço de transporte de animais de estimação devem também disponibilizar o rastreamento dos animais durante toda a viagem, até o momento da entrega ao tutor, exceto por restrições técnicas que impeçam o serviço.

De acordo com o projeto, o rastreamento dos animais de estimação será considerado um contrato acessório oferecido pela transportadora. Além disso, a proposta menciona que os animais devem ser transportados dentro da cabine da aeronave, sem especificar limites de tamanho ou peso do animal.

O texto da lei também prevê que as empresas aéreas podem se recusar a transportar animais de estimação em casos de risco à saúde, segurança ou restrições operacionais.

