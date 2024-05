Reprodução Alexandre Nardoni conseguiu o regime semiaberto

Alexandre Nardoni deixou a Penitenciária II, em Tremembé (SP), na última segunda-feira (6) , após cumprir 16 anos de prisão pelo assassinato de sua filha Isabella, com os próximos passos de sua vida já definidos: vai trabalhar na construtora do pai em Santana, na cidade de São Paulo.

Lá, ele deve morar com Anna Carolina Jatobá - também condenada pela morte de Isabella - e os filhos.

A Justiça acatou o pedido da defesa e determinou a progressão de Alexandre ao regime aberto. Um parecer social emitido por uma assistente social, enquanto a defesa ainda reivindicava a progressão, diz que Nardoni mantém a ideia de trabalhar na construtora com o pai.

"Mantida proposta de trabalhar junto a seu genitor em sua construtora", diz trecho do parecer.

O parecer também explica que Alexandre deve levar a família para morar com o pai em razão da morte recente da mãe.

"Com a recente perda materna, em liberdade, passará a morar com seu pai, esposa, irmão e filhos, protelando sua saída em virtude do luto", continua.

Além disso, cita outros pontos da história de Alexandre: é o mais velho de três irmãos, estudou em colégios particulares, é formado em Direito e, aos 16 anos, abriu uma loja de confecções de roupas para surfe. Aos 22, passou a atuar na área de consultoria jurídica, função que exerceu até ser preso em 2008.

Nardoni foi condenado a uma pena de 30 anos, dois meses e 20 dias de reclusão pela morte de sua filha, Isabela Nardoni, de apenas cinco anos, ocorrida em 2008. Ele foi condenado por homicídio qualificado por meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Sua esposa e madrasta da vítima, Anna Carolina Jatobá, também participou do crime e foi condenada a 26 anos e oito meses.

Justiça concedeu regime aberto a Alexandre Nardoni

O juiz José Loureiro Sobrinho justificou a decisão mencionando o tempo decorrido desde o crime, além do bom comportamento carcerário de Nardoni, comprovado por avaliações psiquiátricas e do próprio presídio.

O magistrado destacou que o condenado já cumpriu mais da metade da pena, sempre apresentando boa conduta e atendendo aos requisitos legais para a obtenção do benefício.

Com o regime aberto, Nardoni terá obrigações como comparecer a cada três meses à Vara de Execuções Criminais e permanecer em casa das 20h às 6h, além de outras restrições previstas.

MP pede que Alexandre Nardoni volte à prisão

O Ministério Público de São Paulo entrou, nesta terça-feira (7), com um recurso na Justiça para tentar impedir que Alexandre Nardoni receba o benefício do regime aberto .

O MP argumenta que Nardoni deve voltar ao regime semiaberto por considerar que ele precisa passar por mais exames psiquiátricos antes de poder progredir para o regime aberto. A Promotoria argumentou, ainda, que ele deveria ser submetido ao teste de Rorschach e a um exame psiquiátrico profundo para averiguar um possível transtorno de personalidade e se ele representa um perigo para a sociedade.

