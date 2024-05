Reprodução: Redes Sociais Família estava ilhada por conta das enchentes no RS

Um bebê com menos de dois meses foi resgatado em meio as enchentes que colapsaram mais de 380 municípios no Rio Grande do Sul . O recém-nascido e a família estão seguros graças a ajuda de moradores que os buscaram de barco.

João Lucas Carvalho foi quem resgatou o bebê. Ele, que é um amante de motos e vive a vida competindo em ralis, decidiu ajudar as pessoas que ficaram ilhadas por conta das chuvas no estado.

"Quando eu peguei, achei que era um brinquedo de tão pequena", disse João Lucas sobre o resgate do recém-nascido. "Foi um dos resgastes que eu mais fiquei apreensivo, ter uma vida em mão, com menos de 60 dias...", acrescentou ele nas redes sociais.

Segundo Carvalho, o bebê e a família foram levados para a casa de um morador, porque as autoridades estavam demorando com o transporte.

Veja o momento do resgate:





Último boletim

Os temporais que atingem o estado gaúcho causaram 90 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta terça-feira (7).

O número de feridos é de 361. Já a quantidade de desaparecidos é de 132.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 155 mil pessoas desalojadas, além de 48 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 388 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1,3 milhão de pessoas.

Ainda, há quatro óbitos em investigação. Um em Caxias do Sul, um em Pinhal Grande, um em Santa Maria e outro em Três Coroas.

