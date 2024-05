Reprodução/Instagram Bebê de sete meses está desaparecida





Uma história comovente e dramática ocorre em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde Gabrielli Rodrigues da Silva, dona de casa, luta para encontrar uma de suas filhas gêmeas de sete meses, desaparecida durante o resgate da família durante uma enchente no último sábado (4).



O resgate da família ocorreu quando a água alcançou o segundo andar de sua residência, forçando-os a buscar refúgio em um barco. O barco virou devido à força das ondas, resultando em momentos de desorientação e afogamento em meio às águas turbulentas.

“Tentamos acelerar, mas as ondas estavam fortes e acabou entrando água no meio do barco. Não deu um segundo para a gente se afogar. Perdi a noção de muita coisa, porque ainda estamos em choque”, explicou Gabrielli em entrevista ao Portal UOL.

Durante o caos, uma das gêmeas, Ágatha, foi resgatada e agora está internada na UTI após passar por três paradas cardíacas. No entanto, Agnes, a outra gêmea, permanece desaparecida desde o momento do resgate.

“Falaram que a Agnes tinha sido tirada e levada para algum lugar, só não sabem onde. Da Agnes eu não tenho informação nenhuma. Chega tanta coisa, a gente vai atrás e não é. Mas a gente não perde as esperanças de encontrar ela bem”, contou a mãe da bebê.

Este episódio não é um caso isolado na região. Relatos indicam que pelo menos cem crianças e adolescentes estavam desaparecidos na noite anterior ao ocorrido.

A situação se agrava com a saúde da filha mais velha da família, Alice, que foi internada devido a sintomas desenvolvidos após o resgate.

A família também encara dificuldades no abrigo para onde foram levados, incluindo a falta de informações sobre o estado da casa, preocupações com a saúde das crianças e condições precárias, como a presença de carrapatos no local.





