Reprodução: Defesa Civil Eldorado do Sul ainda completamente alagada no dia 07/05

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul e o governo do estado alertam para que os moradores que tiveram suas casas inundadas não retornem às áreas de alagamentos e enchentes, devido ao alto risco físico e de saúde. A previsão é de novas tempestades para esta quarta-feira (8).

"A Defesa Civil do Estado orienta a população, especialmente as pessoas resgatadas na região metropolitana de Porto Alegre, que não retornem às áreas alagadas, inundadas, ou sob risco de movimentos de massa. Esses locais estão, ainda, sob alto risco, seja relacionado à condição física, bem como ao risco à saúde humana pela transmissão de doenças", orienta o órgão.

Ontem, em coletiva de imprensa, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu que os habitantes dos municípios afetados permaneçam nos abrigos. "Não é hora de voltar para casa ou estar nos locais que foram afetados”, alertando que as novas chuvas podem ter impacto em várias cidades e na região metropolitana da capital, Porto Alegre.

A Defesa Civil pede ainda que os moradores entrem em contato com as autoridades do município antes de voltar para casa, para ter certeza de que o bairro está seguro.

"Mesmo se a água não estiver alta, estiver no joelho, por exemplo, ainda tem risco de contaminação na água, então pedimos para não voltarem para as casas alagadas", informou a tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil do RS, em coletiva nesta quarta-feira.







Últimas atualizações

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 95 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta quarta-feira (7).

O número de feridos é de 372. Já a quantidade de desaparecidos é de 128.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 158 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 66,4 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 414 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

