As enchentes que afetam grande parte do estado do Rio Grande do Sul também atingem o Uruguai, segundo o Sistema Nacional de Emergência. Mais de 700 uruguaios foram deslocados de suas casas por conta das inundações.

Segundo os dados divulgados na terça-feira (7), há 199 evacuados e 564 auto-evacuados em cinco cidades do Uruguai. Destes, 436 estão no departamento de Treinta y Tres, 184 em Paysandú, 70 em Cerro Largo, 54 em Salto e 19 em Tacuarembó.

Ainda, há três rodovias do Uruguai fechadas e 3.200 pessoas sem energia elétrica.

Tempo

Assim como no extremo sul do estado gaúcho , o tempo deve permanecer instável no Uruguai a partir desta quarta-feira (8).

O Instituto Uruguaio de Meteorologia emitiu um comunicado em que alerta a população para “tempestades fortes acompanhadas de chuvas intensas”.

Na terça-feira, Sistema Nacional de Emergência informou que a cidade de Durazno registrou chuvas acumuladas de 125 milímetros. Enquanto isso, outras quatro regiões ultrapassaram os 100 milímetros.

Para os próximos dias, a previsão é de que as chuvas fiquem entre 80 e 120 milímetros.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a meteorologia alerta para uma frente fria, ventos de 100km/h e queda de granizo a partir desta quarta-feira (8). A causa é um ciclone extratropical que se aproxima da região Sul.

Segundo o Climatempo, o ciclone não deve passar pelo estado gaúcho, mas trará consequências, como a forte ventania e a previsão de chuva para a metade sul do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos meteorológicos. Um deles é um alerta de "grande perigo" para a parte sul do estado gaúcho. Nessa região, o volume de chuva pode passar os 100 milímetros por dia, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Já o segundo alerta é de "perigo" para a região central do Rio Grande do Sul, onde as chuvas podem chegar até 100k milímetros com ventos intensos, entre 60 km/h e 100 km/h.

Por conta das chuvas que ocorrem desde o dia 29 de abril, o Rio Grande do Sul contabiliza 95 mortos e mais de 130 desaparecidos. Há ainda 159 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 48,8 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 401 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

