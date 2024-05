DUDA FORTES/AGENCIA RBS/AFP Visão aérea do terminal rodoviário de Porto Alegre

Os registros financeiros da Prefeitura de Porto Alegre mostram que, em 2023, nenhum investimento foi direcionado para a prevenção de enchentes, apesar do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DMAE) registrar superávit de R$ 4 milhões no ano.

Dados extraídos do Portal da Transparência apontam uma redução significativa nos investimentos ao longo dos anos, culminando em um orçamento zerado para o item chamado "Melhoria no sistema contra cheias". Confira:





Gastos por ano



2021 - R$ 1.788.882,48

2022 - R$ 141.921,72

2023 - R$ 0

Além disso, houve diminuição considerável no número de funcionários do DMAE, que caiu quase pela metade desde 2013. Eram 2.049 servidores há 11 anos e 1.072 servidores hoje, representando 47,6% de redução.



Apesar da significativa redução de pessoal, o prefeito Sebastião Melo optou por não contratar 443 funcionários. Autorizadas pela Secretaria Municipal da Fazenda em 2022, as vagas permaneceram sem preenchimento devido à decisão do prefeito no ano anterior.



Procurada, a prefeitura não respondeu os questionamentos da reportagem.





Sistema da capital não suportou

O sistema de proteção de Porto Alegre, estabelecido na década de 1970, consiste em um muro de três metros, diques e comportas, estendendo-se ao longo de 60 quilômetros para resguardar a cidade.



No entanto, na última semana, essa estrutura revelou-se insuficiente diante dos eventos catastróficos, coincidindo com a redução de financiamento. A cidade enfrenta escassez de água, fechamento do aeroporto por tempo indefinido e cerca de 7.500 residentes abrigados, sem previsão de retorno à normalidade.

O rio Guaiba, que banha Porto Alegre, atingiu 5,3 metros nesta segunda (6) e permanece neste nível desde então, superando o recorde anterior, de 4,76 metros, registrado em 1941.

Veja antes e depois da capital gaúcha

Calamidade



O governo federal anunciou neste domingo (5) o reconhecimento do estado de calamidade para 336 municípios do Rio Grande do Sul , impactados pelas fortes chuvas que assolam a região e já deixaram 83 mortos e mais de cem desaparecidos.

Com essa declaração de calamidade, os municípios tornam-se elegíveis, por exemplo, a receber repasses de verbas federais de forma mais ágil e com menos burocracia.

Mortes

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira (29) causaram 90 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta terça-feira (7). O governador Eduardo Leite (PSDB) diz que é esperado que o número de vítimas fatais cresça. O mandatário voltou a dizer que o evento se trata do maior desastre climático da história do estado.

O número de feridos é de 361. Já a quantidade de desaparecidos é de 132.

