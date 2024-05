Reprodução/Arquivo pessoal Carlinhos morreu após ser espancado em escolha de Praia Grande

A Polícia Civil informou que precisou liberar um dos agressores de Carlinhos, estudante morto por espancamento , pelo fato do suspeito ser uma criança. Em nota enviada ao Portal iG , a Secretaria de Segurança Pública (SSP) comunicou que o jovem tem 11 anos e não pode ser apreendido, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente . A SSP, porém, afirma que dois suspeitos de 14 anos foram presos e encaminhados à Fundação Casa.

"Na manhã desta segunda-feira (06), dois adolescentes, ambos de 14 anos, foram apreendidos sob suspeita de participação no caso. Eles foram apresentados espontaneamente por seus genitores e encaminhados à Fundação Casa, onde permaneceram à disposição da Justiça. Um terceiro suspeito foi identificado, mas por ter 11 anos de idade, não pode ser apreendido com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Diligências prosseguem", diz a nota da SSP.

O caso ocorreu na cidade de Praia Grande, em São Paulo, e é investigado pelo 1°DP do município. Carlinhos, aluno do sexto ano de uma escola pública, foi morto por espancamento por sete colegas da turma - nem todos foram localizados pela polícia.

O caso

O episódio aconteceu no dia 16 de abril. Carlos sofreu três paradas cardiorrespiratórias na Santa Casa de Santos (SP), onde estava internado após ser atacado por colegas em 9 de abril.

Michele de Lima Teixeira, mãe do estudante de 13 anos, diz que o filho recebia agressões frequentemente e culpa a escola por não apartar as brigas.

“Um adulto vê as crianças apanhando, não só o meu filho, e fechar os olhos, fingir que nada aconteceu”, disse a mãe ao programa Fantástico, da TV Globo.

Investigação

Os estudantes suspeitos de terem agredido Carlinhos são do mesmo grupo que já atacou outro aluno no banheiro da mesma escola.

"Foram sete pessoas: duas pegaram pelo meu braço e os outros cinco começaram a me bater. Lá não tem câmera. Eles têm um grupinho chamado ‘Grupinho do Terror’”, disse o outro estudante agredido ao Fantástico. Segundo ele, a direção sabe da violência do grupo e não faz nada a respeito.

O gestor do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Thomás Resende, afirmou que uma comissão para apuração dos fatos e eventuais responsabilidades foi instalada.

"A gente está no início dos trabalhos, mas a realidade atual é de que nenhuma evidência, nem por vídeo monitoramento, nem por oitivas realizadas, trazem informação de que aconteceu alguma coisa dentro do ambiente escolar no dia 9 de abril", disse Thomás ao Fantástico.

Segundo Resende, a imagem de Carlinhos saindo da escola demonstra que o menino saiu aparentemente bem.

“A gente trabalha com a questão de proteção escolar, com a melhoria da convivência, que é sem dúvida alguma a nossa principal preocupação. Para que cada vez mais nós consigamos desenvolver esse estudante, a ponto de eles se perceberem pertencentes e colaboradores na construção desse ambiente escolar saudável”, completou.

Bullying



Segundo a mãe de Carlinhos, o motivo das agressões era o bullying. Ela também conta que o garoto queria "ficar forte" para proteger os alunos menores da violência.

"Ele falou assim: ‘Mãe, eu não quero sair [da escola] porque eu sou o maior da minha turma’. Falava isso porque os amigos dele eram menores, pequenininhos, e ele era grandão pela idade que tem. Ele falou que queria defender os amigos. Ele falou: ‘Mãe, eu quero ficar forte. Quero correr. Corre comigo’. Eu falei que ia correr com ele, mas não corri", disse a mãe ao Fantástico.

Tatiane conta que Carlinhos relatava tudo os pais. Uma das agressões teria acontecido por causa de um pirulito, segundo a mãe.

"Foi por causa de um pirulito. O menino arrancou da mão dele e, quando ele pediu de volta, o menino deu dois socos no nariz dele. O arrastaram pelo pescoço e foi para dentro do banheiro, onde fizeram aquele vídeo", conta a mãe.

