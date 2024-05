Ricardo Stuckert / PR - 05/05/2024 Sobrevoo em Canoas

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul investiga a disseminação de notícias falsas na internet e promete buscar a responsabilização dos autores "com todo o rigor possível", segundo nota divulgada a imprensa. A Polícia Civil já está com investigações em curso, identificando quem busca lucrar com a calamidade do estado.

Notícias veiculadas como exigência de habilitação para conduzir barco e jetski, corpos boiando em Canoas, disseminação de pix falso em nome do governo do Estado, são exemplos de desinformação que estão sendo apuradas.

O secretário da SSP, Sandro Caron, o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, e o comandante da BM, cel. Cláudio Feoli divulgaram um vídeo em que pedem a colaboração dos cidadãos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou fake news relacionadas à tragédia no sul do país. “Ainda tem muita fake news contando mentira sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando”, disse, em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Presidente, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

“Um país que tem seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa – eu diria até canalha – que vive pregando mentira, deturpando fala, pegando palavras e contando mentiras para a sociedade. Um país não pode ir pra frente desse jeito”, afirmou.

Tragédia

As intensas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul já resultaram em 90 mortes confirmadas e 4 em investigação, além de 131 desaparecidos e 362 feridos até esta terça-feira (7). Os temporais, que começaram em 27 de abril, ganharam força a partir do dia 29 e já impactaram mais de 1,4 milhão de pessoas em todo o território gaúcho, conforme o mais recente relatório da Defesa Civil.

Um total de mais de 156 mil pessoas estão desalojadas, enquanto outras 48 mil encontram-se em abrigos. Esses números já ultrapassam os registros da última tragédia ambiental no estado, ocorrida em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram.