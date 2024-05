Reprodução Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Mizael Bispo

Alexandre Nardoni, condenado pela morte de sua filha Isabella em 2008, foi liberado da Penitenciária "Dr. José Augusto Salgado", a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo, para cumprir o restante de sua pena em regime aberto, ou seja, foi solto.

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni foram condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni em março de 2010. O crime ocorreu na noite de 29 de março de 2008, quando a menina de apenas cinco anos foi jogada da janela de um apartamento na capital paulista por seu pai e madrasta.

O pai de Isabella Nardoni foi sentenciado a mais de 30 anos de prisão em 27 de março de 2010. O tribunal considerou ainda que a menina foi agredida antes de ser arremessada.

Após mais de nove anos desde a condenação, Alexandre progrediu para o regime semiaberto em 29 de abril de 2019. No regime semiaberto, ele pôde usufruir de saídas temporárias. Desde 6 de abril deste ano, ele estava apto a cumprir a pena em regime aberto, o que foi concedido nesta segunda-feira (6).

O que é o regime aberto?

No regime aberto, os detentos cumprem suas penas fora da prisão, com o direito de trabalhar durante o dia e retornar a um endereço designado pela Justiça à noite. É exigido que permaneçam no endereço designado durante o repouso e os dias de folga, cumpram os horários de trabalho e se apresentem em juízo quando necessário. O descumprimento dessas condições pode resultar na perda do benefício concedido.

Enquanto Alexandre cumpre sua pena em regime aberto, a madrasta de Isabella, Anna Carolina Jatobá, permanece na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 feminina de Tremembé (SP), cumprindo uma sentença de 26 anos de prisão. Ela progrediu para o regime semiaberto em 2017 e, desde então, beneficiou-se de saídas temporárias.



Além de Nardoni, outro detento notório, Mizael Bispo, condenado por um crime de grande repercussão, também foi liberado da P2 de Tremembé em agosto do ano passado. Suzane Richthofen e Elize Matsunaga são outras prisioneiras que cumprem pena no regime aberto.

Relembre

Mizael Bispo foi condenado a 21 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de sua ex-namorada, Mércia Nakashima, em 2010. Mércia, uma advogada, foi vista pela última vez em Guarulhos, na Grande São Paulo, em maio de 2010. Seu corpo foi encontrado dias depois em uma represa, apresentando sinais de disparo de arma de fogo e afogamento. Mizael e um cúmplice foram condenados por homicídio doloso qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Mizael progrediu para o regime semiaberto em 2022 e para o regime aberto em 2023.

Suzane von Richthofen foi condenada pelo assassinato de seus pais em 2002, um crime que chocou o Brasil. Seus pais foram mortos a pauladas enquanto dormiam. O crime foi cometido pelos irmãos Cravinhos , namorado e cunhado de Suzane na época. Suzane cumpriu pena em regime fechado e semiaberto antes de progredir para o regime aberto em janeiro de 2023.

Elize Matsunaga foi condenada por matar e esquartejar seu marido em 2012. O crime foi cometido no apartamento do casal em São Paulo. O caso chamou a atenção nacional devido à posição social do casal: Elize era casada com um empresário herdeiro de uma indústria alimentícia. Ela recebeu liberdade condicional em maio de 2022.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .