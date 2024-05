Reprodução: Corsan Represa de São Miguel em nível de emergência

Na tarde de ontem (6), a Defesa Civil emitiu um alerta informando sobre o risco de rompimento da Represa de São Miguel, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, devido às chuvas que atingem o estado desde o dia 29 de abril . No estado, são seis barragens em nível máximo de alerta.

Os moradores de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira receberam orientação para que deixem as áreas de risco e o mais rápido possível. A Brigada Militar e Corpo de Bombeiros evacuam os locais que podem ser afetados em caso de rompimento.

Barragens em risco

As barragens são monitoradas por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS).

De acordo com as informações divulgadas na segunda-feira (6), seis barragens estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento e com ações de resposta em andamento. Veja quais são:

Nível de emergência

UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves (situação inalterada desde o rompimento parcial há quatro dias)

PCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga

Barragem do Saibro, em Viamão

Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves

Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra

Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves

Nível de alerta

Barragem SDR, em Eldorado do Sul

Capané, em Cachoeira do Sul

Nível de Atenção

UHE Dona Francisca, em Nova Palma (redução de nível devido a atendimento das condições previstas no Plano de Ações Emergenciais)

UHE Bugres - Barragem Divisa, em Canela (redução de nível por não apresentar mais risco à barragem)

UHE Bugres - Barragem do Blang, em Canela

UHE Canastra, em Canela

UHE Monte Claro, em Bento Gonçalves/Veranópolis

UHE Castro Alves, em Nova Roma do Sul/Nova Pádua

PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

B2 (São Jerônimo)

Tupi (A), em Taquari

Samuara, em Caxias do Sul

Dal Bó, em Caxias do Sul

Filhos de Sepé, em Viamão

Guarita/João Amado, em Erval Seco

Herval, Santa Maria do Herval

Passo do Inferno, São Francisco de Paula

Rio Guaíba

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, está quase 2,30 metros acima da cota de inundação. Segundo a última medição, realizada na segunda-feira (6), o patamar estava em 5,29 m. O limite para inundação é de 3 metros.

"É orientação expressa que os moradores de áreas próximas ao Guaíba, nos municípios de Porto Alegre (Zona Sul), Guaíba e Eldorado do Sul, para que deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do Rio Caí", diz a Defesa Civil no comunicado.

"As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas Prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança", acrescentou.

Na sexta-feira (3), os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos revelaram que o rio Guaíba alcançou o maior nível de elevação já registrado em toda a história do estado.

A água atingiu a marca de 4,77 metros, superando as cheias históricas de 1941, quando o nível chegou a 4,76 metros. Essa elevação representa uma ameaça de rompimento dos diques de proteção em Porto Alegre. Até o momento, o maior nível já atingido pelo Rio Guaíba foi de 5,33 m, na manhã de domingo (5).





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.