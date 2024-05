Divlgação/Marinha Marinha envia nesta quarta maior navio de guerra da América Latina para ajudar população do Rio Grande do Sul

A Marinha do Brasil informou que vai enviar, nesta quarta-feira (8), o maior navio guerra da América Latina para ajudar a população do Rio Grande do Sul, vítima de uma crise sem precedentes em decorrência das fortes chuvas que assolam o estado desde o último domingo (28).

O "Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) 'Atlântico'", o Capitânia da Esquadra brasileira, sairá da Base Naval do Rio de Janeiro rumo à cidade de Rio Grande, no litoral gaúcho, levando duas estações móveis para tratamento de água e oito embarcações de médio e pequeno porte.

De acordo com a Marinha, a embarcação deve ajudar no resgate de pessoas ilhadas e no transporte de recursos por vias alagadas pelas enchentes.

Além do NAM Atlântico, a Marinha Brasileira já havia enviado ao RS:

Oito lanchas;

Embarcação com doações;

40 viaturas e 200 militares para auxiliar nas diferentes frentes da crise;

Três aeronaves

Conheça detalhes do maior navio de guerra da América Latina

O NAM Atlântico mede, ao todo, 203,43m;

Tem a capacidade de deslocar 21.578 toneladas.

A velocidade máxima mantida para viagens é de 18,0 nós, que equivale a 33,3km/h;

O raio de ação é de 8.000 milhas náuticas;

Tem capacidade para acomodar até 806 Fuzileiros Navais;

Total de aeronaves embarcadas: 18 helicópteros.

NAM Atlântico já atuou em outras crises

Esta não é a primeira vez que a Marinha mobiliza o maior navio de guerra da América Latina para auxiliar em uma crise no país: no início do ano, a embarcação também foi enviada para ajudar nos esforços de resgate às vítimas das chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, onde serviu como estrutura para um hospital de campanha de 200 leitos.

Construído no Reino Unido, o NAM Atlântico começou a navegar em 1998. Na à população da Nicarágua e Honduras, vítimas do furacão Mitch. Além disso, participou também de conflitos militares, como em 2003 na Guerra do Iraque.

Ele foi comprado em 2018 pelo governo brasileiro, sob o valor de US$ 117 milhões. Desde então, é o principal navio da frota nacional.

