O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo potencial para tempestades no extremo sul do Rio Grande do Sul , válido até o meio-dia desta segunda-feira (6).

Um total de 331 cidades estão dentro da área de alerta para chuvas com vento e granizo, incluindo Pelotas, Rio Grande, Bagé e Uruguaiana . A previsão é de precipitação entre 20 e 30 mm/h, podendo acumular até 50 milímetros em 24 horas, com rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.

Enquanto Porto Alegre poderá ter uma trégua na chuva nesta segunda-feira (6), novas tempestades são esperadas a partir de terça-feira, com previsão de chuva também para quarta-feira em áreas já afetadas pelos temporais.

O avanço de uma nova frente fria pode dificultar os resgates, alerta o Climatempo, aumentando o risco de hipotermia entre os ilhados, conforme destacado pelo Exército, responsável pelas operações de busca e resgate.

A partir de quinta-feira (9), uma área de alta pressão deve reduzir a formação de nuvens carregadas sobre as regiões Sul, Central e Fronteira Oeste do estado, trazendo alguma melhora nas condições climáticas.

Enquanto isso, a situação continua grave, com a Defesa Civil confirmando 83 mortes , 276 feridos e 111 desaparecidos nesta segunda-feira (6). O número de afetados pelas chuvas já ultrapassou os 850 mil, conforme o balanço do órgão.

