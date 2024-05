Reprodução/Prefeitura de Canoas Canoas está entre os municípios mais afetados pelas chuvas e enchentes

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o dia 27 de abril estão causando estragos por todo o estado. Segundo a Defesa Civil , 341 dos 497 municípios já foram afetados, com mais de 115 mil pessoas desalojadas e 78 óbitos confirmados.

A população gaúcha depende de doações e apoio para amenizar os estragos provocados. Por praticamente todo o Estado, existem danos causados pelas fortes chuvas e cheia dos rios.

Desde o dia 2 de maio o Governo do Estado reativou a chave Pix para receber doações para ajudar as vítimas . A conta bancária “SOS Rio Grande do Sul” é a mesma utilizada no ano passado, quando o RS também foi castigado por fortes chuvas e inundações.

Conta: SOS Rio Grande do Sul

Banco: Banrisul

Pix: CNPJ - 92.958.800/0001-38

Esse canal é oficial para as doações . A gestão dos recursos será de responsabilidade do Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e auditado por representante do poder público e entidades de assistência social.

Para quem está fora do país a doação pode ser feita dependendo da moeda.

Para moradores da Zona do Euro , o caminho é o seguinte:

Banco: Standard Chartered/ Bank Frankfurt

Swift: SCBLDEFX

Conta: 007358304

Zona do Dólar

Banco Standard Chartered/ Bank New York

Swift: SCBLUS33

Conta:3544032986001

É necessário informar:

Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1

Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Prefeitura de Porto Alegre:

PIX: 92.963.560/0001-60 (CNPJ)

Nome: PMPA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta corrente (para doações internacionais)

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Banco de Alimentos do RS

PIX: 04.580.781/0001-91

Banco: Santander

Agência: 1001

Conta: 13.000.284-4

Diversas prefeituras de municípios gaúchos estão divulgando as chaves para doações via Pix . Vale sempre chegar nas redes sociais oficiais das prefeituras as chaves corretas e sempre conferir os dados antes de confirmar a transferência.