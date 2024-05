Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula esteve em Santa Maria na última quinta-feira (2)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na manhã deste domingo no Rio Grande do Sul para acompanhar as ações contra as chuvas no estado. Ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, sobrevoaram a capital gaúcha Porto Alegre para avaliar os estragos.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o governador destacou a importância de deixar as divergências políticas de lado diante da situação causada pelas chuvas. Ele informou que seguiria para Canoas, onde encontraria o presidente Lula e a comitiva do governo federal, enfatizando a necessidade de união em prol do estado.

"Embarco em seguida para Canoas onde encontrarei o presidente Lula e a comitiva do governo federal. Repito e insisto: a devastação a que estamos sendo submetidos não tem precedentes. É momento de somarmos forças em prol do nosso Estado", afirmou o governador.



Lula desembarcou na base aérea de Canoas, sendo recebido pelo governador Eduardo Leite. Os ministros Waldez Góes e Paulo Pimenta, presentes no estado desde sábado, também estavam no local.

Desastre



Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 75 mortes, com mais seis sendo investigadas, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 12h deste domingo (5). O governador Eduardo Leite (PSDB), diz que é esperado que o número de vítimas fatais cresça. O mandatário voltou a dizer que o evento se trata do maior desastre climático da história do estado.

O número de feridos é de 155. Já a quantidade de desaparecidos é de 103.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 88,5 mil pessoas fora de casa, sendo 16,6 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 334 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 780 mil pessoas.

Vídeo