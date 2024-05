Gilvan Rocha Rio Grande do Sul vive estado de calamidade pública

A previsão do tempo para este domingo (5) no Rio Grande do Sul aponta chuvas isoladas e calor, conforme dados da Climatempo. As chuvas já causaram 66 mortes , com mais seis sendo investigadas, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h deste domingo (5).

As pancadas de chuva virão acompanhadas de raios e rajadas de vento em todo o estado, assim como na serra de Santa Catarina. Contudo, o volume de precipitação será menor e a chuva menos persistente.

Mesmo com uma redução no volume de chuva, as pancadas podem agravar a situação nos municípios já fragilizados pelas inundações.

Em Porto Alegre, as temperaturas oscilarão entre 19°C e 27°C.

O nível do rio Guaíba, às 7h de domingo, permanecia elevado, registrando 5,30 metros de altura, de acordo com o Centro Integrado de Coordenação de Serviços da prefeitura local. No horário das 20h de sábado, o rio estava marcando 5,22 metros.

A mesma máxima de 27°C é esperada em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio e Guaíba. Já em Taquari, os termômetros devem atingir os 26°C.

Para segunda-feira, a previsão meteorológica indica uma pausa na chuva no Rio Grande do Sul, com períodos de sol entre nuvens.