Reprodução/redes sociais População se une para auxiliar nos resgates

O esforço coletivo de voluntários da cidade de Canoas (RS) chamou a atenção nas redes sociais na noite deste sábado (4). Voluntários se uniram para criar um cordão humano para puxar barcos que transportavam pessoas resgatadas na cidade.

Aos gritos dos resgatados posicionados nos telhados das casas e com a água na altura do peito, os voluntários ajudaram no resgate de cerca de 15 pessoas. O vídeo viralizou na noite deste sábado (04) no X.

Canoas fica entre os rios Sinos e Gravataí , que estão com o nível das águas elevado em decorrência das chuvas que caem na região nos últimos dias . Pelas imagens é possível ver que o nível da água se aproxima do teto de lojas e residências.

Canoas é um dos municípios mais afetados pelas enchentes no RS. O Campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) no município foi transformado em abrigo. Segundo boletim divulgado ontem pela prefeitura, a estimativa era de que mais de 7.500 pessoas estavam se abrigando nos 28 pontos determinados pelas autoridades.