Reprodução Twitter Prédio histórico da Secretaria de Meio Ambiente de São Leopoldo começa a ser invadido pelas águas do Rio dos Sinos.

Na madrugada deste sábado (4), o rio dos Sinos, em São Leopoldo (RS), atingiu um nível alarmante de 8,04 metros, desencadeando um alerta urgente da prefeitura através das redes sociais. Os moradores que residem nas proximidades foram orientados a evacuar suas residências e buscar abrigo imediatamente.

“O rio está subindo e a região vai alagar”, escreveu o perfil da prefeitura no Instagram. A cidade fica localizada a cerca de 40 quilômetros da capital gaúcha.

Durante uma transmissão ao vivo na sexta-feira (3), o prefeito Ary Vanazzi expressou sua preocupação com a possibilidade de uma "inundação histórica" no município. Ele instou os cidadãos a estarem alertas e adotarem medidas de precaução diante da situação crítica.

“É um fenômeno que vamos enfrentar até domingo e que terá consequências dramáticas para a nossa população. Estamos fazendo esse alerta para que a população possa entender que de hoje de noite (sexta) até sábado de noite, domingo de manhã, todo o cuidado é pouco para a cidade de São Leopoldo. O que queremos é evitar uma situação mais trágica para a nossa população”, disse o prefeito na live.

Além disso, relatos da prefeitura indicam que o colapso da casa de bombas em Novo Hamburgo, cidade vizinha, exacerbou ainda mais a crise ao longo do rio dos Sinos, complicando os esforços de contenção das enchentes.



Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 56 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil. O governador Eduardo Leite (PSDB), diz que é esperado que o número de vítimas fatais cresça. O mandatário voltou a dizer que o evento se trata do maior desastre climático da história do estado.

O número de feridos permanece em 74. Já a quantidade de desaparecidos caiu para 67.