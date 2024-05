Reprodução/TV Globo Posto se torna abrigo de motoristas em Dois Lajeados

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul deixaram dezenas de famílias sem energia e acesso à internet no município de Dois Lajeados, no Vale do Taquari. Com isso, vários moradores da cidade recorreram a um posto de gasolina localizado às margens da RS-129, que é um dos únicos da região que tem um gerador de energia.

A cidade está completamente ilhada após o rompimento das barragens na região. Alguns motoristas de caminhão, que faziam rotas comerciais na área, estão há pelo menos dois dias no posto de combustíveis.

'Estamos sem banho, sem água para tomar banho. Estamos aqui desde terça-feira de tarde', afirmou um dos motoristas em entrevista ao Bom Dia Rio Grande, programa da afiliada local da Rede Globo.

'Não consigo notícias do meu pai, da minha mãe, eles moram em Capitão, meus irmãos também', diz.

Chuvas no Rio Grande do Sul deixaram mortos e milhares de desabrigados

Segundo dados da Defesa Civil divulgados nesta sexta (3), os temporais causaram a morte de 37 pessoas, e cerca de 24 mil estão fora de suas casas. O governador Eduardo Leite (PSDB), afirmou que se trata do maior desastre climático da história do estado.

Além disso, é esperado que o número de vítimas fatais cresça - o número de desaparecidos subiu para 74, e os feridos somam 56, de acordo com os dados oficiais.

