Divulgação /Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - 03/05/2024 Corpo dos bombeiros em frente a pousada que pegou fogo na Asa Sul de Brasília

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (3), suspeito de ser o responsável pelo incêndio acidental em uma pousada na Asa Sul, em Brasília. O local fica na quadra 705, na W3 Sul.

Segundo a coluna Na Mira, do jornal Metrópoles, Elizando Rodrigues Morais, de 45 anos, estava usando crack em seu quarto antes da tragédia que vitimou duas pessoas.

Início do incêndio

Elizando teria dito que deixou o isqueiro usado por ele em cima da cama, enquanto saiu do quarto para conversar com um vizinho. Essa pessoa foi ouvida pela polícia e confirmou que o homem conversou com ele para oferecer cocaína e que, durante a conversa, disse possuir desavenças com outros moradores da pousada.

Quando completou cerca de 20 minutos desde que havia deixado o seu quarto, Elizando diz que foi avisado a respeito do seu quarto estar pegando fogo e que, quando se deu conta disso, tentou apagar as chamas com um balde de água, mas o incêndio tomou grande proporção, o fazendo sair da pousada.

Uma outra testemunha também afirmou para a Polícia Militar que Elizando justificou o incêndio para os demais moradores dizendo que deixou o celular carregando.

Segundo os bombeiros, as chamas começaram no subsolo da pousada e logo subiram para os três andares do edifício, que foram tomados pela fumaça. Os corpos das duas vítimas foram encontradas no primeiro andar.

Os socorristas disseram ainda que a pousada tem pelo menos 30 quartos e estava com mais de 20 moradores e hóspedes.

Vítimas

As vítimas eram dois homens que não conseguiram escapar a tempo do incêndio. Segundo os bombeiros, eles foram encontrados em dois banheiros. Um dos homens estava mais perto da janela e outro na retaguarda.

O major dos bombeiros, Marcelo Abreu Afonso, afirmou ao g1 que, dentro dos quartos, os materiais inflamáveis ajudaram a espalhar o fogo mais rápido.